Arezzo-Carpi 3-1, ancora una rimonta vincente degli amaranto

Arezzo, 27 settembre 2025 – Contro il Carpi l’Arezzo vince, ancora una volta in rimonta, e risponde ai successi di Ravenna e Ascoli. Tutto invariato, quindi, in vetta, con gli amaranto che rimangono in testa al pari dei giallorossi e con un punto di margine sul Picchio.

È servito, anche stavolta, uno schiaffo per svegliare l’Arezzo, che ha avuto il merito di trovare ben presto il pari e di ribaltare la gara nella ripresa, complice una perla di Tavernelli e l’acuto finale di Varela.

Per la sfida agli emiliani l’Arezzo, finalmente, sfodera la maglia amaranto per la prima volta. In campo, Bucchi schiera l’undici tipo, con il rientro di Venturi, Gilli, Renzi, Mawuli e Tavernelli tra i titolari. L’approccio anche stavolta lascia a desiderare e puntualmente arriva il gol dello svantaggio. Un regalo gentilmente offerto da Venturi e scartato da Rosetti, che intercetta il passaggio del portiere a Guccione e conclude a rete: la palla danza sulla linea e Sall, appostato sul secondo pallo, segna il più facile dei gol. Per la quinta volta in otto gare ufficiali la compagine di Bucchi va sotto nel punteggio. L’Arezzo ci mette 23 minuti a carburare ma quando si accende trova il pari. La palla recuperata da Mawuli innesca Pattarello sulla destra: il dieci punta l’area e premia la sovrapposizione interna di Renzi, che è bravo a trovare il varco giusto per incrociare col piatto destro. Al 34’ Pattarello avrebbe la chance per completare subito la rimonta, ma si fa murare da buona posizione. Anche il Carpi non sta a guardare e ha un’occasione simile qualche minuto dopo, ma Chiosa e Righetti chiudono bene su Sall, pronto a battere a rete per la personale doppietta. La partita si è stappata: Chierico, tra i migliori, parte ancora verso la porta da posizione centrale e serve sulla destra Pattarello, che prova a concludere di prima col destro, facendo capire che non è il suo piede.

L’Arezzo chiude la prima frazione in crescendo: al 40’ ci prova anche Guccione, ma il suo sinistro da fuori esce a lato, poi Renzi e Mawuli peccano di altruismo dopo due belle imbucate in area. All’intervallo si va sull’1-1 ma la squadra di Bucchi ha dato netti segnali di crescita. I frutti arrivano dopo cinque minuti della ripresa: Tavernelli si mette in proprio e il suo destro a giro da fuori area s’incastona nel sette più lontano. È un gol da cineteca il quarto in campionato del tifernate. La rimonta è servita ma la sfida è tutt’altro che chiusa: al 54’ brivido in area amaranto. Il Carpi chiede l’Fvs per una gomitata di Chiosa su Sall, ma il direttore di gara non ravvisa irregolarità.

Gli ospiti non si arrendono e continuano a provarci, con l’Arezzo che può pungere in contropiede. Bucchi quindi opta per tre cambi per avere più freschezza dalla mediana in avanti: dentro Iaccarino, Varela e Cianci per Chierico, Pattarello e Ravasio. È sempre Tavernelli, però, il più pericoloso, come al 74’, quando impegna Sorzi dal limite sugli sviluppi di un corner. Per gli ultimi dieci minuti, il tecnico amaranto decide di alzare il muro e passa al 3-5-2, inserendo Gigli per Mawuli e anche Perrotta per Tavernelli. La prudenza paga e, anzi, in pieno recupero arriva anche il tris con Varela, che salta netto il suo marcatore e fredda Sorzi in uscita.

Arezzo (4-3-3): Venturi, Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti, Mawuli (82' Gigli), Guccione, Chierico (61' Varela), Pattarello (61' Iaccarino), Ravasio (61' Cianci), Tavernelli (82' Perrotta). Allenatore: Bucchi CARPI (3-4-2-1): Sorzi, Panelli (66' Zagnoni), Rossini, Lombardi, Cecotti, Figoli, (78' Pietra), Rosetti (82' Stanzani), Rigo (46' Verza), Casarini, Sall (66' Forte), Gerbi. Allenatore: Godi (Cassani squalificato) ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia (Spatrisano - Cecchi). Quarto ufficiale: Gavini. Operatore FVS: Iuliano RETI: 10' Sall, 22' Renzi, 49' Tavernelli, 95' Varela NOTE: spettatori: 4.017; ammoniti: Figoli, Rigo, Rosetti, Varela, Forte, Lombardi; angoli 1 a 3; recupero tempi: 1' + 8'