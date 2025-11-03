Arezzo col miglior attacco di tutta la serie C. Bucchi avanti di un punto: e ora c’è il derby

di Luca Amorosi

L’ rimane in vetta e continua a guardare tutte dall’alto con un punto di vantaggio sul Ravenna, che ieri ha battuto 1-0 l’Ascoli nello scontro diretto tra le inseguitrici grazie a un gol di Okaka allo scadere. I bianconeri, così, rimangono al palo, al terzo posto a quattro punti dagli amaranto. La cinquina con cui la squadra di Bucchi ha steso il Campobasso, oltre a essere un risultato a suo modo storico, rappresenta una prova di forza e un segnale chiaro alle avversarie: l’ sta bene, vince e convince. Se può, dilaga. Si diverte e fa divertire. Altro che vittorie sporche, fortuna o "aiutini". Dopo la sfida ai molisani e quella di ieri a Ravenna, peraltro, il Cavallino vanta il miglior attacco di tutta la serie C con 26 gol all’attivo, due in più del Vicenza, tre in più del Catania, che deve ancora giocare, e quattro in più proprio rispetto all’Ascoli. Contro i "lupi", peraltro, hanno segnato solo gli attaccanti, una ulteriore statistica che può far sorridere Bucchi, che vede tutto il potenziale offensivo sprigionato con efficacia e cinismo, come ha dichiarato nel postpartita. Doppietta di Cianci, doppietta di Pattarello e sigillo finale di Ravasio dal dischetto: realizzazioni che portano il numero dieci a cinque reti al pari di Tavernelli e le due punte centrali a quota quattro insieme a Varela, che ha procurato il rigore realizzato da Ravasio.

Numeri importanti per il parco attaccanti allestito dal direttore Cutolo: ben 22 gol sui 26 complessivi sono arrivati da loro. Se proprio si vuole trovare il pelo nell’uovo, mancano un po’ i gol di centrocampisti e difensori: all’elenco si aggiungono solo Chierico con due reti e Renzi con una. Ma ciò che conta è l’apporto complessivo: in media 2,16 gol a partita. Dal punto di vista statistico, gli amaranto non segnavano cinque o più gol in casa dal 2012 contro lo Zagarolo (5-0), ma quella era serie D. In Lega Pro, torna alla mente il pirotecnico 6-5 al Sorrento del gennaio 2009, mentre un’altra cinquina senza gol subiti si era registrata nel 2000 contro il Marsala nell’allora serie C1. Il risultato esatto di sabato (5-1) si era invece verificato, l’ultima volta, contro il Palazzolo nel 1991, sempre in C1. L’altra faccia della medaglia è la solidità evidenziata anche sabato contro i rossoblù.

Se è vero, infatti, che Venturi un gol lo ha preso, è altrettanto vero che si è trattato di un episodio isolato, frutto di una sbavatura di Gilli, dentro una partita dove non è stato praticamente concesso nulla agli ospiti.

Anche analizzando le gare precedenti, la sensazione non cambia: nelle ultime sei uscite, coppa compresa, gli amaranto ha subìto appena due reti negli ultimi due turni di campionato, concedendo pochissime palle gol agli avversari.