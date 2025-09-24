Arezzo, cuore e orgoglio. Un’altra rimonta da urlo. E Pattarello fa il fenomeno

di Andrea LorentinI

Un Arezzo da batticuore rimonta due reti alla Pianese e poi dilaga nel finale con l’uomo in più. Gli amaranto ripartono dopo la sconfitta contro il Guidonia grazie alla doppietta di Pattarello e i sigilli di Tavernelli e Chierico, al termine di una prestazione dai due volti. Svagati e sterili nel primo tempo, determinati e feroci nella ripresa. Il Cavallino conferma le fragilità difensive (5 reti subite nelle ultime tre partite) già emerse contro Juventus e Guidonia. Cosi come un altro approccio sbagliato alla gara, ma dimostra di possedere le risorse tecniche per ribaltare l’inerzia anche in quelle partite che sembrano, ormai, segnate. Una reazione importante che vale la conferma del primato in classifica. Bucchi era ricorso al turnover cambiando 6/11esimi della formazione sconfitta dal Guidonia lanciando quattro giocatori al debutto da titolari, di cui due assoluti: in porta chance per Trombini, in difesa c’è Arena, a centrocampo la novità è Meli, davanti spazio a Varela nel tridente. Alla prima azione Pattarello sfiora subito il gol e sembra il preludio ad un approccio differente rispetto alle ultime partite ed invece al primo affondo (4’) la Pianese passa: Trombini devia in corner una conclusione di Coccia e dal susseguente angolo Chesti fulmina dal limite il portiere amaranto dopo una corta respinta di Guccione. Per la terza volta di fila Arezzo che deve rincorrere il punteggio. Il pomeriggio da horror prosegue all’11’ quando De Col compie un autentico suicidio sportivo aprendo a Bellini un’autostrada per il 2-0. Un disimpegno sangunoso quello del terzino.

La reazione amaranto è sterile fatta di possesso palla, ma senza incidere. Anzi, è la Pianese, con Coccia, in contropiede a sfiorare il 3-0 poco prima dell’intervallo. In avvio di ripresa Bucchi prova a dare una scossa: Inserisce Ravasio, Tavarnelli e Gilli e passa al 4-2-3-1. Un minuto più tardi (56’) Ercolani "spoglia" Cianci nell’area di rigore e assegna il penalty, confermato dopo la review al monitor. Dal dischetto Pattarello spiazza Filippis e riapre la contesa. La rimonta è completata ad un quarto d’ora dalla fine quando Tavernelli arpiona una repinta corta e fulmina Filippis con un rasoterra chirurgico. Il finale è incandescente. Prima Ravasio stampa sul palo il pallone del sorpasso, poi la Pianese finisce in dieci per l’espusione di Ercolani e all’89’ Pattarello toglie dal cilindro un sinistro arcuato che vale il 3-2. Nel recupero l’Arezzo cala addirittura il poker con Chierico.