Arezzo da playoff con Pattarello e Trombini. Caccia al bomber: niente Forte e Pinzauti

di Andrea Lorentini

La trasferta di Carrara rappresentava un esame di maturità per l’ e gli amaranto lo hanno superato in pieno. Anche con un pizzico di fortuna, ma con merito. Hanno vinto su un campo dove non ci era ancora riuscito nessuno, segnando tre gol alla miglior difesa del girone e che in casa ne aveva incassati appena due in tutto il campionato. Un successo che proietta il cavallino in una dimensione nuova e spalanca orizzonti ambiziosi. Che tradotto significa: puntare con decisione ad un piazzamento playoff. La squadra di Indiani può, finalmente, appiccicarsi addosso quell’etichetta di mina vagante dichiarata ad inizio stagione. I numeri non mentono: striscia positiva portata a 360 minuti, 10 punti nelle ultime quattro partite, seconda vittoria consecutiva (non era mai accaduto), + 7 sulla zona playout.

Al di là delle statistiche ci sono gli uomini. Ecco allora che il punto di svolta è arrivato grazie alla vittoria nel derby con il Perugia. Quella sera è come se fosse saltato il tappo dello champagne. Da lì in avanti è cresciuta in maniera esponenziale la consapevolezza e l’autostima del gruppo. La squadra ha smesso di prendere gol mantenendo la porta inviolata per tre gare di fila ed esaltando le qualità dei singoli.

Pattarello è definitivamente esploso: l’ lo ha messo al centro del progetto con tanto di adeguamento e prolungamento del contratto e lui sta rispondendo alla grande sul campo. Insieme al lui Guccione ricama calcio. Da fermo (ancora a segno su punizione) o quando c’è da inventare per i compagni (leggasi apertura di 40 metri per Iori da cui è scaturito il rigore). Entrambi sono saliti a quota 6 reti alle quali vanno aggiunti un bel po’ di assist. Non è un caso che il blitz di Carrara porti la loro firma. I due mancini in campo si cercando e si trovano. Tecnicamente parlano la stessa lingua. Stanno diventando un fattore per questa squadra e nel girone in pochi possono vantare una coppia così. Intorno a loro sono cresciuti quei giovani che ad inizio avevano fatto più fatica. Bianchi, ad esempio, si sta prendendo il centrocampo con personalità così come Montini, ormai padrone della fascia sinistra. Senza dimenticare Chiosa, assurto a leader difensivo.

Nota a parte merita Trombini. Il portiere è stato superlativo neutralizzando il rigore di Simeri e compiendo almeno altri tre interventi decisivi. Migliore in campo. L’ gli ha rinnovato il contratto e si capisce perché. In tema di rinnovi, questa dovrebbe essere la settimana del prolungamento di Gucci che firmerà fino al 2025. A proposito di attaccanti, sfumato Forte e accantonata anche la pista Pinzauti, l’ sta sondando nuovi profili per la punta.

Sistemate le corsie difensive e la mediana con gli arrivi di Donati e Catanese, il centravanti diventa adesso la priorità. Nonostante la squalifica di Gucci, che salterà il Pescara, Giovannini e Cutolo non hanno intenzione di scegliere in maniera frettolosa. In uscita, intanto, Kozak ha detto no al Grosseto. A livello di cessioni si lavora anche per il prestito di Poggesi e ad una soluzione che accontenti Borra.