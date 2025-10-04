Arezzo, decide Varela. Sofferenza e trionfo per scappare in testa

di Andrea Lorentini

L’Arezzo sbanca nell’anticipo e allunga in testa mettendo pressione a Ravenna e Ascoli in campo tra oggi e domani. In Romagna matura la settima vittoria stagionale grazie ad un guizzo di Varela nel secondo tempo. Decisivo l’ingresso del portoghese nell’ultima mezz’ora, sempre più perfetto dodicesimo uomo o titolare aggiunto. Sul taccuino anche due legni (palo di Chierico e traversa di Iaccarino). Di positivo, oltre al risultato, l’aver mantenuto la porta inviolata, cosa che non accadeva dalla terza giornata.

Bucchi aveva dovuto rinunciare in extremis sia a Renzi che De Col, fermati da un risentimento muscolare. Senza terzini destri di ruolo, occasione per Perrotta dal primo minuto nell’inedita posizione di esterno basso difensivo, mentre davanti nuova chance per Cianci.

Nonostante le limitazioni, sono 331 i tifosi amaranto nel settore ospite che provano a spingere fin dai primi minuti un Arezzo che, però, parte sornione. Di buono c’è che, pur non creando pericoli nell’area biancorossa, Chiosa e compagni non vanno in svantaggio come accaduto nelle precedenti quattro gare. I primi 20 minuti scorrono via monocordi. Il possesso dell’Arezzo è poco verticale con la conseguenza che il tridente offensivo fatica ad accendersi.

All’improvviso un sussulto per parte: Pattarello calcia alto sotto misura e Venturi blocca un colpo di testa velenoso di D’Agostini. Appena prima delle mezz’ora l’Arezzo confeziona la palla gol più nitida del primo tempo quando Chierico (28’) stampa sul palo un bolide mancino dopo errore in disimpegno del portiere di casa. Appena prima dell’intervallo (42’) Vitali si riscatta e nega a Cianci il gol del vantaggio con un bel riflesso sul colpo di testa del centravanti amaranto. In avvio di ripresa è un Arezzo ancora soporifero e così dopo un’ora Bucchi cerca la scossa dalla panchina: fuori un evanescente Cianci e dentro Varela per un attacco leggero e senza riferimenti.

È la mossa che spacca la partita perchè il portoghese, appena entrato, ha prima subito una fiammata delle sue sfiorando l’1-0 e poco dopo, minuto 68, spedisce in rete una respinta del portiere su tentativo di Pattarello. Per Varela terzo centro stagionale, secondo consecutivo dopo quello segnato al Carpi. Il non molla e nell’altra area Mawuli salva sul possibile pari. Entrano anche Gigli, Meli e Iaccarino, forse fresche per tenere il vantaggio.

Nel finale l’Arezzo potrebbe arrotondare: Iaccarino colpisce la traversa direttamente da angolo e Varela spreca in campo aperto.