Arezzo di Bucchi meglio di Somma. L’Ascoli pareggia: amaranto a +3

di Luca Amorosi

Con la netta vittoria di Ravenna, l’ si è preso la testa solitaria della classifica, con 3 punti di vantaggio su Ravenna e Ascoli: i bianconeri ieri sera, nel posticipo del girone B, hanno pareggiato 1-1 a Carpi. Una prova di forza, quella in Romagna, che manda un segnale forte alle avversarie e al campionato, come se non fossero bastate le otto vittorie precedenti in nove gare. La nona sinfonia, tuttavia, è per ora il capolavoro di Bucchi e della sua "orchestra", considerato il valore della sfidante, fino a domenica capolista a pari merito con gli amaranto. Arrivati alla decima giornata, questa versione del Cavallino è la migliore dall’avvento dei tre punti e tra le migliori in 102 anni di storia amaranto. Solo la corazzata di Andrei della stagione 1955/56 partì meglio (9 vittorie e 1 pareggio), ma si trattava della Promozione Toscana, l’allora quinto livello nazionale. Tornando in tempi più recenti, neanche il mitico di Mario Somma, promosso poi in B con tre turni d’anticipo, aveva tenuto questo ritmo: nelle prime dieci, infatti, aveva raccolto 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta per un totale di 25 punti. Chi meglio del capitano del tempo poteva allora dire la sua sull’ di oggi? Matteo Serafini, autore in quella serie C1 di ben 14 gol, ha commentato così l’inizio di stagione di Chiosa e compagni: "Stanno facendo un campionato strepitoso e vincere in quel modo una partita tosta, in trasferta, davanti a tanti tifosi aiuta ad aumentare l’autostima e a credere di poter davvero arrivare fino in fondo". Serafini, però, guarda già al futuro: "Ho visto il calendario e le prossime cinque giornate possono dare indicazioni ancora più significative: se contro Ternana, Perugia e Ascoli fuori casa dovesse centrare altri risultati positivi allora potrebbe allungare o almeno difendere il primato dalle inseguitrici. A oggi, comunque, c’è tutto per avere entusiasmo: una società solida, un allenatore capace e un gruppo di ragazzi forti e motivati che vogliono fare il salto perché molti sono pronti anche a giocare in categoria superiore". L’importante è non abbassare la guardia: "Non si può lasciare indietro niente perché ci sono altre corazzate, come l’Ascoli, ci sarà da giocare in altri campi difficili e tutte vorranno fare risultato contro la prima della classe". Infine, lascia parlare anche il cuore: "Anche se da lontano, tifo sempre . Mando un abbraccio a tutti i tifosi e mi auguro che possano rivedere l’ in B dopo tanti anni. I presupposti, a mio avviso, ci sono tutti". La speranza, insomma, è che lo 0-3 di Ravenna possa, per certi versi, coincidere con lo 0-3 di Lumezzane di 22 anni. Stavolta, però, la corsa per il momento è a tre, perché c’è anche l’Ascoli: l’ lo affronterà, fuori casa, tra un mese circa, con la speranza di un’altra trasferta trionfale.