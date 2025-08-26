Arezzo, è fatta per Tito. Ora il poker di cessioni

di Andrea Lorentini

Campo e mercato. Corre su due binari paralleli, ma egualmente importanti la settimana dell’. Al "Giusy Conti" la squadra di Bucchi ha ripreso la preparazione in vista della prima trasferta di campionato in programma venerdì a Pontedera, mentre in sede Nello Cutolo (nella foto con Bucchi) sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento in amaranto di Fabio Tito. L’ufficialità per il terzino classe ‘93 è attesa entro domani. Se i tempi fossero rispettati sarà a disposizione dell’allenatore già tra 72 ore allo stadio "Mannucci". Per un terzino che arriva, uno che esce. Lorenzo Coccia sarà ceduto per accontentare la sua volontà di avere maggior impiego. Sul classe 2002 c’è l’interesse di Vis Pesaro e Rimini. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà la sua nuova destinazione. Avendo altri due anni di contratto (scadenza 2027) bisognerà anche capire con quale formula verrà definito il trasferimento. Se già a titolo definitivo o magari in prestito con obbligo di riscatto.

Oltre a Coccia, in uscita restano da sistemare altri tre elementi: Del Fabro, Montini e Lazzarini. Per il primo c’era stato un sondaggio della Pianese intorno a Ferragosto, ma poi la pista si è raffredata. Su Lazzarini aveva chiesto informazioni il Foggia. Il tempo stringe per trovare loro una soluzione senza arrivare all’estrema ratio della risoluzione di contratto. Tutti e tre sono in scadenza nel 2026 e quindi, nel caso, sarebbe necessario concordare una buonauscita. Come detto, questa è l’ultima settimana nella quale le trattative di sovrappongono al calcio giocato. L’ ha messo nel mirino la gara di Pontedera.

C’è da confermare quanto di buono visto nel debutto contro il Forlì e migliorare quelle situazioni nelle quali sono emersi ancora dei difetti da limare. Per la prima sfida tutta toscana di campionato tornano a disposizione sia Guccione che Cianci. Nonostante l’ottimo Iaccarino, il numero 7 pare destinato a riprendersi la cabina di regia, ma non è esclusa una convivenza con il talento scuola Napoli spostato nel ruolo di mezz’ala. Anche Cianci spinge per un posto nell’undici di partenza: in questo caso il ballottaggio è con Ravasio.

La vigilia della trasferta di Pontedera sarà caratterizzata dalla presenza in città di un ex amaranto che da queste parti ha lasciato un segno: Eziolino Capuano. Il vulcanico allenatore sarà l’ospite del nuovo appuntamento con il ciclo "I protagonisti del calcio si raccontano" all’interno del Festival del calcio italiano. La serata si svolgerà giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 21, all’hotel New Energy Valdichiana.

Durante il suo intervento Capuano offrirà una riflessione approfondità sul ruolo dell’allenatore nel calcio moderno, analizzando dinamiche tattiche, gestionali e comunicative. Capuano si è seduto sulla panchina dell’ per due stagioni. In quella 2014/2015 ottenendo la salvezza dopo il ripescaggio e nella successiva quando, però, fu esonerato nel girone di ritorno.