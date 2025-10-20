Arezzo, è fuga per la B. Tavernelli-Ravasio-Varela: prova di forza col Ravenna

di Andrea Lorentini

Apoteosi Arezzo a . Davanti ad oltre 600 tifosi in delirio, il cavallino si prende lo scontro diretto, vince per la prima volta nella storia al "Benelli", dove l’equilibrio dura un tempo, e allunga in testa alla classifica. Gli amaranto si portano a +3 sui romagnoli e ritrovano il primato solitario. Quinto successo consecutivo e terza gara di fila con la porta inviolata. Una prova di forza e un messaggio chiaro spedito al campionato. Le firme sul big match sono quelle di Tavernelli, Ravasio e Varela, tutte nella ripresa. La super sfida si accende già all’8’ quando Venturi è efficace e spettacolare nell’intervento sulla botta dal limite di Luciani dopo un errato disimpegno di Gilli. Il portiere amaranto vola all’incrocio e tiene il risultato sullo 0-0. Al 23’ primo episodio da moviola: Pattarello affonda a destra, sul cross del numero 10 Solini tocca il pallone con il braccio. L’arbitro, però, dopo la chiamata all’ FVS di Bucchi decide di non assegnare il penalty. Scelta discutibile quella del direttore di gara. Poco dopo la mezz’ora l’Arezzo perde Mawuli per infortunio. Al suo posto Iaccarino. Il primo tempo scorre via sul filo dell’equilibrio e senza troppi sussulti.

La contesa si rianima nel finale di frazione con un’occasione per parte. Prima è il a rendersi pericoloso con Tenkorang che svetta su Chiosa e manda di poco a lato di testa, poi appena prima dell’intervallo Pattarello scalda le mani ad Anacoura. In avvio di ripresa l’Arezzo la sblocca. Sugli sviluppi di una punizione di Pattarello, Cianci lavora un buon pallone e crossa per il rimorchio di Tavernelli. Sul piattone dell’esterno Anacoura non è impeccabile e la palla finisce in fondo al sacco. Quinta rete per l’ala tifernate, sempre più decisivo e sempre più capocannoniere degli amaranto. Al 55’ Arezzo vicinissimo al raddoppio: Pattarello inventa un filtrante per Cianci che da pochi passi manda il pallone sul palo. A metà del secondo tempo Bucchi inserisce Varela e Ravasio per Pattarello e Cianci. Il portoghese appena entrato si esibisce in una delle sue accelerazioni e viene steso in area.

Altra chiamata al FVS degli amaranto, ma come nel primo tempo, l’arbitro non concede il rigore. Nel giro di un minuto, dal 77’ al 78’ il ha un doppio sussulto, Chiosa è provvidenziale sul tapin di Tenkorang dopo parata di Venturi, sul susseguente corner Solini di testa colpisce l’incrocio dei pali. Scampata la paura l’Arezzo sfiora prima il 2-0 i contropiede con Varela, poi la chiude con Ravasio che al minuto 87’ arpiona un pallone in area e spedisce sotto la traversa. In pieno recupero Varela mette il sigillo e firma il 3-0.