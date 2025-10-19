Arezzo, è l’ora del colpo grosso. Con il Ravenna duello d’alta quota. Bucchi non fa calcoli: tocca ai big

di Luca Amorosi

È solo la decima giornata di campionato, ma Ravenna di oggi non è una partita come le altre. In Romagna si affrontano, infatti, le due prime della classe, accomunate dagli stessi punti in classifica, 24, e dunque dallo stesso ruolino di marcia: otto vittorie e una sola sconfitta in nove gare. L’ è reduce da quattro vittorie di fila, il Ravenna addirittura da sette. Un ritmo forsennato che, gioco forza, almeno una delle due compagini interromperà oggi pomeriggio. L’ si presenta al "Bruno Benelli" per fare in modo che siano i padroni di casa a rallentare, ma per riuscirci deve andare anche contro la storia e la cabala: in 102 anni gli amaranto non hanno mai vinto a Ravenna. Tredici i precedenti in trasferta, con sette pareggi e sei sconfitte, a partire del 5-1 per i giallorossi del primo incrocio del 1938 fino al pareggio 1-1 del 2021. I giallorossi, peraltro, hanno fatto bottino pieno in casa, finora. Bucchi, però, ha già sfatato diversi tabù quest’anno e vuole aggiornare l’elenco. È una partita speciale anche per una manciata di ex: Venturi e Mawuli da una parte, Borra e Solini dall’altra. Difficile immaginare che sfida verrà fuori: le due squadre, teoricamente, giocano un calcio propositivo, come testimoniano le 19 e 17 reti segnate finora. Vista la posta in palio e la caratura delle rispettive avversarie, tuttavia, specialmente all’inizio potrebbe prevalere una fase di studio, anche se Bucchi ha dichiarato che non ci saranno tatticismi da parte dell’.

In campo, previste poche sorprese nei due schieramenti. avanti con il 4-3-3 e la formazione "tipo": Pattarello, rientrato dopo il turno di squalifica, si riprenderà una maglia da esterno a destra del tridente, con Tavernelli dall’altro lato e Cianci punta centrale, in vantaggio su Ravasio ancora alle prese con qualche acciacco ma a disposizione. In mediana regia affidata a Guccione con Mawuli e Chierico ai suoi lati.

Dietro De Col sostituirà Renzi a destra, mentre Gilli, Chiosa e Righetti completeranno la linea davanti a Venturi. Marchionni disporrà i suoi col consueto 3-5-2 che si affida agli inserimenti delle mezzali Tenkorang e Lonardi, al dinamismo degli esterni Corsinelli e Rrapaj, all’esperienza di Donati, alla vivacità di Spini e ai gol di Luciani, a segno tre volte nelle ultime quattro gare. Anche la cornice di pubblico sarà da grande sfida: lo stadio ravennate, anche per i lavori di ristrutturazione, è tutto esaurito, compreso il settore ospiti con oltre 600 aretini al seguito. Gli ingredienti per una sfida di alto livello, insomma, ci sono tutti.