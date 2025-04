Arezzo e Pianese: Ultima Sfida Prima dei Playoff di Serie D

Un libro lungo trentotto capitoli è arrivato all’epilogo: mancano solo le ultime pagine, gli ultimi novanta minuti, da disputare al Comunale di Piancastagnaio, teatro di tanti incroci in serie D. Sia l’Arezzo che i padroni di casa della Pianese si sono comunque garantiti la prosecuzione della stagione tramite i playoff: resta solo da capire da quale posizione scatteranno ai blocchi di partenza.

Gli amaranto hanno una remota speranza di agguantare il quarto posto con una vittoria e la contemporanea sconfitta del Pescara a domicilio contro un Campobasso senza più pretese. Discorso analogo per i bianconeri, che per scavalcare il Pineto e guadagnare il vantaggio del fattore campo nel primo turno devono vincere e sperare nella sconfitta degli abruzzesi in casa di un Rimini già al turno nazionale dei playoff.

Sarà partita vera, dunque, anche se probabilmente condizionata, nel corso della stessa, anche dalle notizie provenienti dagli altri campi, che potrebbero trasformarla in poco più che un’amichevole.

Inoltre, a una settimana dall’inizio dei playoff, i due tecnici devono fare i conti con giocatori diffidati o da salvaguardare dal punto di vista fisico in vista del minicampionato alle porte.

In casa Arezzo, per esempio, per Mawuli scatterà un turno di squalifica al prossimo giallo, per cui potrebbe essere lasciato in panchina, dove può rifiatare anche Dezi. Centrocampo quindi reinventato con due tra Settembrini, Chierico e Damiani ai lati di Guccione, cui Bucchi non sembra intenzionato a rinunciare al pari di Trombini in porta e del tridente composto da Pattarello, Ravasio e Tavernelli.

Ai due esterni, in forma smagliante, si chiederà di cavalcare l’onda dell’entusiasmo, che fa dimenticare anche la fatica. Qualche possibile avvicendamento, invece, in difesa, dove Gigli e Coccia potrebbero rilevare Chiosa e Righetti nel lato sinistro della linea. Scalpitano anche Lazzarini e Montini, tra i meno impiegati negli ultimi tempi.

Si profila, insomma, un turnover sì, ma a ranghi ridotti, per dare fiato a qualcuno e spazio a qualcun’altro senza però snaturare troppo una formazione titolare che sta dando garanzie e alla quale il tecnico si affiderà poi nei playoff. Playoff che partiranno, in ogni caso, dal Comunale di Arezzo, col fattore campo a favore e due risultati su tre a disposizione. A prescindere dal risultato della partita di oggi.