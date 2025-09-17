Arezzo, è un centrocampo da blindare. Chierico, Mawuli e Guccione: via a rinnovi

di Andrea Lorentini

Se in campo l’ viaggia più forte di tutti in serie C, dietro alla scrivania già programma per il futuro. Archiviata la sessione estiva del calciomercato per Nello Cutolo si apre la fase dedicata ai rinnovi, o meglio ai prolungamenti, di contratto di quei giocatori che andranno in scadenza nel 2026, ma che la società è intenzionata trattenere perchè sono pedine cardine del presente e rappresentano una risorsa anche in prospettiva. Nello specifico, a breve, inizieranno la trattative con gli agenti di Chierico, Guccione, Mawuli e Gigli come conferma lo stesso direttore sportivo amaranto. "Sono quattro giocatori per i quali c’è la volontà del club di trattenerli e prolungare. L’obiettivo è tutelare la continuità di un gruppo solido che sta crescendo in maniera esponenziale. Già nei prossimi giorni comincerò a ragionarne con i rispettivi procuratori". Carta d’identità alla mano e potenzialità, la priorità è blindare Luca Chierico a cui di certo non mancano i corteggiatori. L’ex Gubbio, risolti definitivamente i problemi fisici che lo avevano tormentato nella passata stagione, sta dimostrando tutto il suo valore. Centrocampista moderno. Unisce la qualità alla rapidità, capacità di palleggio, tempo di inserimento e fiuto del gol. Già due i sigilli: uno in coppa e l’altro in campionato a Pontedera. Una mezz’ala che in Lega Pro fa la differenza. Ha dalla sua pure l’età. Classe 2001, i prossimi anni saranno quelli della piena maturità sportiva. Probabile che l’ possa proporgli di allungare almeno fino al 2028. Due anni in più di contratto che potrebbero essere messi sul piatto anche per Shaka Mawuli, rigenerato dalla cura Bucchi. Il ghanese ha ritrovato forza e brillantezza a cui ha aggiunto una maggior predisposizione in zona gol. Riscattato dal SudTirol la scorsa estate è alla terza stagione in maglia amaranto. Fondamentale per gli equilibri in una squadra votata all’offensiva. Se Chierico e Mawuli formano l’architrave della mediana, Filippo Guccione è la mente del centrocampo. L’uomo al quale Bucchi ha affidato le chiavi del gioco dove averlo reinventato regista. A livello tattico, probabilmente, l’intuizione più lungimirante della sua gestione tecnica. E’ lui che detta i tempi: visione perimetrale, aperture di 40 metri. Ma anche quantità quando c’è da aggredire i mediani avversari così come non disdegna di rincorrere. Anche per lui ci sono tutte le condizioni per andare oltre al 2026. Infine Niccolò Gigli. Anche il centrale va a scadenza il prossimo anno e in questo avvio ha dimostrato grande solidità e affidabilità. Complice un Chiosa non troppo brillante e alle prese con qualche acciacco fisico, sta scalando le gerarchie al centro della difesa.