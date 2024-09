Arezzo, ecco Ogunseye e Tavernelli. Parte Iori

di Luca Amorosi

AREZZO

Che sarebbero state ore caldissime sul fronte calciomercato lo si sapeva e non poteva essere altrimenti. D’altronde mancano pochi giorni alla scadenza del 30 agosto e il ds Cutolo deve completare e perfezionare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Troise. Punta centrale e centrocampista di fosforo gli ultimi obiettivi, mentre in uscita serve valutare le situazioni di Borra, Zona e Iori. Queste le operazioni che l’ex capitano del Cavallino sta seguendo simultaneamente in queste ultime ore. Partendo dal capitolo attaccante, ormai prossimo alla fumata bianca. Con il Cesena è stata raggiunta l’intesa di massima per portare in amaranto Roberto Ogunseye, inseguito anche la scorsa estate. Non convocato per la sfida con il Catanzaro, Ogunseye ha salutato i compagni di squadra liberando il proprio armadietto ed è atteso ad Arezzo nelle prossime ore. Un’operazione chiusa (salvo sorpese) sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in B degli amaranto. Ogunseye è reduce dalla vittoria del campionato col Cesena, seppur da comprimario con 25 presenze complessive e 4 reti, che ne aveva automaticamente allungato il contratto fino al 2026. La società romagnola però non lo considerava più parte del progetto ed ecco che l’Arezzo ha condotto l’affondo decisivo per aggiudicarsi il calciatore, dopo i vari ammiccamenti nei confronti dei vari Morra, Bortolussi, Morra, Cianci, e non solo. Chiuso il discorso relativo alla punta, Cutolo può ora dedicare le ultime energie, anche economiche, per il centrocampista, sul quale al momento non emergono sviluppi. Un’improvvisa accelerata, invece, si è registrata nella questione Borra.

Da Terni danno pressoché per fatto uno scambio tra portieri che porterebbe Borra in Umbria, con la possibilità di giocarsi la titolarità, e il ternano di nascita Tommaso Vitali, quattro anni più giovane, in amaranto come vice Trombini. Cutolo parallelamente deve gestire però anche altri due nodi delicati. Il primo riguarda Mattia Iori che nelle prossime ore raggiungerà Lumezzane, club nel quale ha militato da gennaio a giugno, in prestito dall’Arezzo a titolo definitivo. Ecco il motivo che ha spinto l’Arezzo a raggiungere un accordo biennale ieri pomeriggio con Camillo Tavernelli, classe 1999, originario di Città di Castello, reduce dall’esperienza con la Casertana, conclusa con 6 reti in 36 presenze. Nel suo curriculum anche due stagioni in Serie B con la maglia del Cittadella, durante le quali ha collezionato 50 presenze e segnato 4 gol, oltre alle esperienze in Serie C con Gubbio, Novara e Triestina.