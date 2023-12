Arezzo femminile, intanto Costantino passa al Sansepolcro. Arrivano due rinforzi dall’Islanda. Passa e Perarnau in amaranto

Doppio rinforzo per l’Arezzo calcio femminile. Arrivano in amaranto Bea Parra e Marta Perarnau. Parra Salas, attaccante spagnola classe 1987, proviene dal Tindastóll, club che milita nella massima serie islandese con il quale in questo inizio stagione ha messo insieme 9 presenze e 2 gol. Precedentemente ha vestito la maglia dell’Atletico San Luis, nella massima divisione messicana. Prima ancora, dal 2017 al 2021, ha giocato in Spagna nel Real Betis, nel massimo campionato spagnolo dove ha collezionato oltre 100 presenze e 24 reti.

Perarnau, difensore spagnola classe 1995, proviene anche lei dal Tindastóll. Parra e Perarnau sono si stanno già allenando con la squadra e saranno a disposizione di mister Mike per la partita di domenica a Brescia.

L’Arezzo ha perfezionato i trasferimenti, entrambi con la formula del prestito, di Maria Sole Lulli al Csl Prato Social Club (Eccellenza) e Ginevra Costantino al Vivi Altotevere Sansepolcro (Eccellenza). Rescissione consensuale con Mariia Taleb.