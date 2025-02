Arezzo femminile. La citte amaranto a Lumezzane

Obiettivo aggancio. L’Arezzo femminile sarà di scena questo pomeriggio sul campo del Lumezzane (fischio d’inizio ore 14,30) per la sfida valida per la 18esima giornata del campionato di serie B. Le ragazze di Leoni, in caso di vittoria, si porterebbero a quota 28 proprio in coabitazione con le lombarde. Ecco perchè la partita odierna rappresenta l’occasione per consolidare una già buona classifica. Le amaranto sono reduci dal netto successo contro la Vis Mediterranea e c’è tutta l’intenzione di dare seguito a quei tre punti. Lumezzane, al contrario, viene dal ko esterno con la Res Women e quindi ha la necessità di riscattarsi subito. Si annuncia una gara molto combattuta ed equilibrata.

Nel frattempo la società del presidente Anselmi può festeggiare la convocazione di cinque giocatrici del settore giovanile per il torneo delle Regioni under 15, in svolgimento proprio in questo fine settimana a Bologna. Le "cittine" convocate sono Flavia De Santi, Flavia Forgione, Matilde Lamberti, Margherita Peruzzi e Micol Spataro che prenderanno parte alla competizione con il coordinamento regionale del settore giovanile e scolastico dell’Umbria, in collaborazione con Toscana e Lazio.

A.L.