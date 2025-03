Arezzo Femminile: l’Orobica in casa si impone 2-1: le reti di Paini e Corbetta e l’autogol di donda sul finire. Amaranto sconfitte, Leoni: "Subiamo troppo»

Momento negativo quello dell’Arezzo calcio femminile. Le amaranto di Ilaria Leoni cadono in casa dell’Orobica Bergamo registrando la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Un passo falso che porta le amaranto a scendere ulteriormente in classifica nella colonna di destra. Al momento il margine dalla zona rossa resta comunque alto (otto punti) ma è chiaro che serve un cambio di passo per tornare in acque più tranquille complice anche la classifica cortissima del girone di serie B. Contro le lombarde le ragazze di Leoni vanno sotto sul finire del primo tempo con Paini che insacca la rete del vantaggio. Il raddoppio frutto di una bella conclusione di Corbetta che si infila all’incrocio dei pali. Sul finire dell’incontro arriva l’autogol di Donda ad accorciare le distanze, ma è troppo tardi. "Non siamo molte fortunate in questo momento - commenta Leoni a fine partita - abbiamo perso Razzolini per infortunio nel riscaldamento, Fracas è ancora indisponibile. Purtroppo registriamo una sconfitta: abbiamo subito due tiri e altrettanti gol senza contare alcune decisioni del direttore di gara soprattutto su alcuni episodi da rigore. Dobbiamo però continuare con questa mentalità con il lavoro perchè i risultati arriveranno". Nel prossimo turno l’Arezzo sarà di scena in casa, domenica prossima, contro Pavia, penultima forza del girone reduce dalla sconfitta patita per mando del San Marino Academy.

Matteo Marzotti