Arezzo, funziona il modulo-Bucchi. Tavernelli e Mawuli l’arma in più

di Andrea Lorentini

Nelle prime tre partite ufficiali della stagione (due di campionato e una di coppa) l’ ha segnato sei gol. Ma al di là del dato numerico è la distribuzione l’aspetto più interessante. Le sei reti sono equamente distribuite tra i centrocampisti (due Chierico, una Mawuli) e gli esterni offensivi (due Tavernelli, una Varela). Il primo elemento che segna una inversione di tendenza rispetto alla passata stagione è che adesso i mediani segnano. Fanno meno notizia i numeri realizzativi delle ali, ma sono la conferma di come nel 4-3-3 di Bucchi rappresentino il grimaldello principale per scardinare le difese avversarie. Quello realizzato da Tavernelli a Pontedera è il suo sesto gol sotto l’attuale gestione tecnica, il quinto sullo 0-0. Un dato che evidenzia più di ogni altra valutazione come l’esterno di Città di Castello sia in fiducia totale. Di questo passo è destinato a raggiungere la doppia cifra. Varela si sta rivelando un arma letale a gara in corso. Quando gli avversari sono più stanchi o lasciano spazi, il portoghese non perdona.

L’ex Torres è un mix micidiale di velocità e potenza. Per adesso è l’esterno, si fa per dire, di scorta, ma avrà sicuramente anche le sue chances dal primo minuto. E’ solo questione di tempo. Se Tavernelli e Varela erano, comunque, due nomi attesi, il fatto che sul taccuino dei centrocampisti figurino le reti di Chierico e Mawuli è un dato che per certi versi è ancora più confortante perché rappresenta il segno tangibile del recupero di entrambi.

Nella passata stagione, per motivi differenti, non erano riusciti ad esprimersi sui loro livelli. Il figlio d’arte era stato fermato da un grave infortunio muscolare proprio quando stava per decollare, il ghanese invece era l’ombra di se stesso. In queste prime uscite, invece, stiamo nuovamente rivedendo lo Shaka ammirato nel suo primo anno in amaranto. Se Mawuli è rigenerato, Chierico può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto. Qualità e rapidità, tempo di inserimento e visione della porta. Se la salute lo assiste, non ci sono dubbi sul fatto che sarà uno dei protagonisti assoluti di questo.

Intanto questa sera alle 20 si chiude la sessione estiva del mercato. Il ds Nello Cutolo è salito a Milano dove seguirà da vicino l’ultima giornata di trattativa. In entrata l’ non dovrebbe compiere ulteriori movimenti, stando a quanto dichiarato dallo stesso direttore sportivo e da Bucchi. Il mercato, però, può riservare sorprese sopratutto nelle ultime ore e quindi fino al gong mai escludere niente. In uscita, invece, Cutolo deve ancora piazzare tre giocatori in esubero. Del Fabro, Montini e Lazzarini. Per quest’ultimo si registra l’interesse di Giana Erminio e Foggia, mentre su Montini hanno fatto dei sondaggi Rimini e Siracusa.