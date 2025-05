Arezzo-Gubbio 3-1, ai rossoblù non riesce l’impresa

Arezzo, 4 maggio 2025 – Serviva un’impresa, non è arrivata. I rossoblù l’hanno quasi accarezzata, almeno in un primo tempo approcciato nel migliore dei modi, ma tra la sfortuna e la qualità dell’Arezzo il sogno è durato poco. Il Gubbio entra in campo senza paura e Iaccarino impegna Trombini due volte nei primi 8 minuti, ma la vera spina nel fianco sono gli inserimenti di Corsinelli tra le pieghe della difesa avversaria. Come all’11’, quando raccoglie il cross tagliato di Spina e di testa, in anticipo su Renzi e Mawuli la spedisce sotto l’incrocio mandando avanti i suoi.

L’Arezzo ha la prima vera chance al 20’ quando Ravasio gira in area, Rocchi liscia la sfera e Pattarello, da due passi, manda alto col mancino, ma ha soprattutto la dea bendata dalla sua parte. Al 27’ scambio superbo tra Spina e Tommasini, l’esterno ex Crotone incrocia di destro ma stampa il palo interno; passano due minuti e sull’assist di Renzi è Ravasio che sfugge alla marcatura di Signorini e con un destro sporco che carambola sul palo e finisce in rete fa 1-1.

Il Gubbio è vivo ma l’ultima occasione del primo tempo è ancora sul destro di Ravasio, che gira al volo sul cross di Mawuli con Zallu che salva e mette in corner. Nella ripresa gli uomini di Fontana fanno più fatica e non riescono a rendersi pericolosi, mentre l’Arezzo fa del cinismo la sua arma letale. Ravasio trova la doppietta personale al 63’ con un gran destro dal limite che, complice anche la deviazione di Corsinelli, s’incastra sotto al sette.

Il Gubbio ha qualche sussulto ma gli episodi sono totalmente a sfavore: al 73’ Signorini interviene in ritardo in scivolata su Tavernelli, per Di Francesco ci sono gli estremi per il cartellino rosso e il Gubbio resta in 10 per il finale di gara, capitolando definitivamente qualche minuto dopo. Per un contatto tra Rocchi e Pattarello, sembrato piuttosto leggero, il fischietto ostiense concede il calcio di rigore: dal dischetto va lo stesso Pattarello che spiazza Venturi e chiude i conti.

AREZZO-GUBBIO 3-1

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli (dal 69’ Chierico), Guccione (dall’84’ Santoro), Dezi (dall’84’ Damiani); Pattarello (dal 90’ Capello), Ravasio (dal 90’ Ogunseye), Tavernelli. All. Bucchi A disp. Galli, Borra, Montini, Settembrini, Fiore, Gigli, Bigi, Coccia.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Signorini, Rocchi, Tentardini (dal 69’ David); Iaccarino, Rosaia, Corsinelli; Spina (dal 75’ Tozzuolo), Tommasini, D’Ursi. All. Fontana A disp. Bolletta, Di Vincenzo, D’Avino, Franchini, Di Massimo, Rovaglia, Stramaccioni, Faggi, Maisto, Conti, Proietti, Giovannini.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido (Taverna-Peloso); VAR Fourneau di Roma1, AVAR Allegretta di Molfetta

MARCATORI: 11’ Corsinelli, 29’, 63’ Ravasio, 80’ Pattarello (r)

NOTE: corner 5-5; ammoniti: Mawuli, Rosaia, Guccione, Tentardini, Rocchi, Ogunseye; espulso Signorini al 73’; recupero: pt 1’; st 4’.