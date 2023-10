Gubbio, una sconfitta che fa male. E c’è anche l’errore dal dischetto

Arezzo, 30 ottobre 2023 – Una sconfitta incredibile, ma al suo interno tanti spunti di doverosa riflessione da parte dei rossoblù eugubini, maturata negli ultimi minuti di gara con un tiro fortunoso di Guccione (s.t. 44’) influenzato anche dal forte vento che spirava, insieme ad una violenta pioggia, sul “Città di Arezzo”, con un Gubbio in nove uomini per l’espulsione di Chierico (s.t. 40’) per proteste e di Portanova (s.t. 42) per doppia ammonizione.

Il tutto dopo aver sostanzialmente controllato la gara senza problemi, colpito una traversa in avvio con Spina (p.t. 6’), sbagliato un calcio di rigore con Mercadante (s.t.8’), il secondo consecutivo o dopo quello con la Vis Pesaro.

Eppure il Gubbio, con i cerotti addosso, per le condizioni approssimate di Udoh e Spina, assenze pesanti (Di Massimo, Casolari, Galeandro), non meritava certo di perdere, ma è un periodo c hed gli episodi non girano per il verso giusto, ma anche la squadra inconsciamente gli dà una mano; troppi errori in fase conclusiva, troppe leggerezze a livello comportamentale in presenza di direzioni che sventolano cartrellini come se fossero sbandieratori.

Braglia al “Città di Arezzo” aveva proposto i suoi con uno schieramento che esaltava organizzazione e temperamento, carattere e determinazione. Dinanzi all’undici di Indiani che cercava con legittima ostinazione il successo, quello eugubino si esprimeva con buona autorevolezza e grande lucidità consapevole della delicatezza del confronto.

Era duttile il 3-4-2-1 scelto dal tecnico che spesso si trasformava in 3-5-2 a seconda della posizione di Bulevardi e Spina, mandato dentro dopo giorni di incertezze essendo uscito malconcio dal confronto infrasettimanale con la Juventus nex gen.

Era proprio Spina a sfiorare il gol su calcio di punizione dal limite (6’) respinto dalla traversa con Borra chiaramente battuto. La risposta degli amaranto era in un tiro forte e teso da fuori di Mantini (10’) che Vettorel deviava in angolo con una autentica prodezza. Crescevano ritmo e proposta con lo scorrere dei minuti con il Gubbio a costruire le occasioni più pericolose, sempre con Udoh. Al 27’ l’ex Cesena andava in gol, ma in posizione di fuorigioco rilevata prontamente dal direttore di gara.

Altra occasione ghiotta al 38’ ancora per Udoh che su combinazione Spina-Chierico mancava la deviazione vincente a pochi passi da Borra. Nella ripresa il Gubbio si esprimeva in maniera ancora più autoritaria ed all’8’ aveva la grossa occasione di passare in vantaggio con un calcio di rigore concesso per atterramento di Udoh da parte di Borra.

Sul dischetto sui presentava Mercadante, rigorista della squadra, ma Borra intuiva la traiettoria e sulla ribattuta di un giocatore eugubino il pallone finiva alto. Il Gubbio provava ad insistere,registrando una costante superiorità fino all’incredibile beffa finale quando è maturata la terza sconfitta stagionale, alla vigilia di un calendario assai impegnativo.

Arezzo-Gubbio 1 - 0

Arezzo (4-3-3): Borra; Montini, Risaliti, Masetti(s.t. 43’Iori ), Coccia; Mawuli, Bianchi(s.t. 1’ Foglia), Settembrini; Gaddini(s.t. 27’ Chiosa), Gucci (s.t.27’ Kozak), Pattarello (s.t. 38’Guccione) A disp. Ermini, Landucci, Lazzarini, Damiani, Iori, Zona, Castiglia, Poggesi, Foglia,Crisafi All. Paolo Indiani

Gubbio (3-4-2-1): Vettorel; Portanova, Signorini, Pirrello; Morelli, Chierico, Mercati, Mercadante (s.t. 45’ Frey); Bulevardi, Spina (s.t. 41’ Rosaia); Udoh (s.t. 41’ Montevago) A disp. Greco, Tozzuolo, Corsinelli, Dimarco, Guerrini, Di Gianni All. Piero Braglia

Arbitro: Gianquinto di Parma (assistenti: Aletta di Avellino e Abbinante di Bari). Quarto ufficiale: Ferrara di Roma 2.

Marcatori: s.t. 44’ Guccione.

Note: ammoniti: Espulsi:al 40’ Chierico per proteste, al 42’ Portanova (doppia ammonizione); Risaliti, Coccia, Portanova, Bianchi, Gaddini, Morelli; angoli 5-3. Fec. 1-5