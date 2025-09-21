Arezzo, il ko col Guidonia fa ancora male. Bucchi: "Noi ingenui ma gara di alto livello"

di Andrea Lorentini

Partiamo dai numeri: l’ si è fermato ad un passo dal record di cinque vittorie consective in serie C detenuto dalla squadra di Somma (stagione 2003/2004) e viene agganciato in testa a quota 12 dal Ravenna. In un colpo solo gli amaranto hanno perso imbattibilità stagionale e il primato solitario. La frenata della formazione di Bucchi ha alimentato le speranze del gruppo inseguitore di poter accorciare la classifica. Ascoli e Gubbio ne hanno approfittato in pieno, vincendo, e si sono riportate a - 1 sulla coppia al comando. Dopo un mese di torneo regna l’equilibrio: quattro squadre racchiuse in un punto. Vedremo se questa settimana, caratterizzata dal turno infrasettimanale, modificherà la situazione al vertice. L’, dunque, manca la prima vera fuga del campionato. Un successo contro il Guidonia avrebbe permesso di allungare ancora ed invece è come se fosse un po’ tutto da rifare. "C’è rammarico per il risultato – ha dichiato l’allenatore amaranto Bucchi nel post partita – ma sono comunque soddisfatto della prestazione che dal mio punto di vista è stata di alto livello. Sul gol subito siamo stati ingenui: non possiamo prendere una rete da rimessa laterale. Abbiamo concluso verso la porta 29 volte, ma non è bastato".

Come contro la Juventus, l’ non è stato brillante nella prima parte di gara. Con un approccio non dei migliori e non è un caso che per la seconda volta consecutiva sia andato sotto nel punteggio. Se contro i bianconeri la rimonta era ruscita, al cospetto dei laziali il risultato non è stato ribaltato, complici anche le parate del portiere laziale. Tre reti subite negli ultmi 180 minuti dopo che nelle prime tre giornate la porta di Venturi era rimasta inviolata. Un dato che Bucchi analizza così. "E’ un momento dove alla prima occasione prendiamo gol. Se analizziamo le tre reti subite con Juventus e Guidonia c’è un po’ di sfortuna e un po’ di bravura dell’avversario. Quando l’inerzia sugli episodi non ti è favorevole devi diventare più pratico e come si dice, in gergo, mettersi con il sedere al muro. Significa che dobbiamo essere più concreti in zona gol e capitalizzare meglio le occasioni che creiamo. Su questo lavoreremo in questi giorni con i ragazzi".

Per la prima volta c’è da gestire una sconfitta. "Martedì si rigioca di nuovo e quindi dobbamo resettare e reagire subito contro una squadra ostica e su un campo difficile, ma senza preoccupazioni esagerate. Sapevamo che momenti come questo sarebbero arrivati nel percorso del campionato. Non ci siamo cullati sui risultati precedenti, dobbiamo mantenere calma e lucidità. Fondamentale rimane equilibrati". In prospettiva la sensazione è che quando manca un mediano di sostanza la squadra sia meno equilibrata. L’esclusione di Mawuli è stata spiegata con la necessità di avere più fraseggio e palleggio. Uno dei leader dello spogliatoio è Filippo Guccione. Il regista analizza la prima sconfitta stagionale. "Come era accaduto contro la Juve, non abbiamo avuto un impatto troppo convincente sulla gara. Peccato poi non essere riusciti a segnare nonostante le tante occasioni avute".

LA CLASSIFICA AGGIORNATA e Ravenna 12 punti, Ascoli e Gubbio 11, Juventus Next Gen, Pineto, Carpi 8, Campobasso, Ternana e Guidonia 7, Vis Pesaro, Pianese e Forlì 6, Sambenedettese e Torres 5, Pontedera 4, Perugia e Livorno 3, Bra 2, Rimini -7.