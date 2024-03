Arezzo, il turnover di Indiani è un boomerang. Solo un punto nelle gare durante la settimana

di Luca Amorosi

AREZZO

Si è fermata a tre la striscia di risultati utili dell’Arezzo. A Gubbio, gli amaranto hanno riassaporato il gusto amaro della sconfitta: l’ultima prima di quella di martedì sera era arrivata, guarda caso, ancora in un turno infrasettimanale, lo scorso 13 febbraio a Cesena. Non portano bene, insomma, le sfide in mezzo alla settimana: in quattro gare non è mai arrivata la vittoria e la squadra ha conquistato un solo punto, per giunta in casa contro l’Olbia attualmente penultimo, a fronte di tre sconfitte in trasferta (contro Ancona, Cesena e appunto Gubbio) senza segnare neanche una rete. E siccome tre indizi fanno una prova, si può dire che l’ampio turnover operato in questi turni non ha portato i frutti sperati. Ieri, Indiani ha cambiato otto degli undici giocatori che avevano vinto e convinto contro l’Ancona: troppi, forse, per fare risultato sul campo di un Gubbio che vanta il miglior rendimento del girone di ritorno dietro solo al Cesena e che in casa non ha ancora mai perso. L’undici titolare, con la difesa e la linea mediana completamente rinnovate rispetto a sabato, ha faticato molto nel primo tempo, soffocato dalla pressione costante degli umbri, che spesso raddoppiavano, se non triplicavano, le fonti del gioco. Bianchi e Foglia in mezzo non sono riusciti a fare gioco e filtro in fase di non possesso, mentre Risaliti e soprattutto Masetti hanno sofferto molto l’attacco della profondità di Bernardotto e gli inserimenti di Spina e Di Massimo negli spazi creati dalla punta.

Nella ripresa, gli ingressi in campo di Damiani, Mawuli, Donati, Gaddini e Guccione, uniti a un calo fisiologico dei padroni di casa, hanno cambiato l’inerzia della gara: l’Arezzo avrebbe potuto anche pareggiare e le analisi probabilmente adesso sarebbero diverse. Inserire giocatori che in questo momento sembrano dare maggiori garanzie a partita in corso, infatti, poteva anche essere una strategia vincente, ma i risultati purtroppo non mentono e impongono una riflessione: fino a che punto il turnover è una risorsa e quando diventa un handicap? Le rotazioni operate da Indiani erano una necessità o una forzatura? La sensazione è che a distanza di appena 72 ore dalla gara precedente qualche avvicendamento fosse necessario in vista anche di una sfida delicata per il raggiungimento anticipato della salvezza diretta come quella che attende gli amaranto domenica.

Forse però si poteva optare per un turnover meno massiccio, come quello effettuato dallo stesso Gubbio, che rispetto a sabato ha confermato cinque giocatori di movimento (l’Arezzo solo due). La riprova comunque non c’è, ma quel che è certo, invece, è che ora i turni infrasettimanali sono finiti. Il tecnico potrà quindi preparare meglio le partite in settimana e, al netto di squalifiche e infortuni, trovare un’ossatura da riproporre con regolarità. Una certa continuità nelle scelte tecniche potrebbe portare anche a quella continuità di risultati essenziale per provare a centrare un posto playoff. E per tornare a fare punti in trasferta: nelle ultime cinque fuori casa, l’Arezzo ha totalizzato appena due punti, segnando solo un gol. Anche se molto, a questo punto, passerà dal Comunale.