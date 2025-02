Arezzo, in panchina arriva Bucchi. Contratto di due anni e debutto da ex

È Cristian Bucchi il nuovo allenatore dell’Arezzo. L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri, confermando le voci che si erano rimbalzate già dalla mattina. Si lega al Cavallino con un contratto fino a giugno 2026, la stessa scadenza di Troise. Per uno strano scherzo del destino, Bucchi rientra in corsa a due anni esatti dall’ultima esperienza: era proprio il 4 febbraio 2023 quando fu esonerato dall’Ascoli in serie B, nonostante gli fosse stato prolungato il contratto fino a giugno 2025, risolto poi un anno fa. L’allenatore romano, 47 anni, dirigerà oggi il suo primo allenamento in vista della difficile trasferta di Terni, in cui debutterà subito da ex avendo militato nei rossoverdi, da calciatore, nella stagione 2001/02. Ex attaccante, vanta una carriera importante tra serie A e B con le maglie, tra le altre, di Vicenza, Perugia, Ascoli, Modena e Napoli. Anche da allenatore ha un curriculum di tutto rispetto: a Pescara, dove inizia la carriera come tecnico della Primavera, viene catapultato in prima squadra in serie A, pagando lo scotto dell’esordiente.

La consacrazione la trova qualche anno più tardi con la Maceratese, che conduce al terzo posto da neopromossa in C nel 2015-16. Un exploit che gli vale la chiamata del Perugia in B, dove arriva quarto. Nuova stagione e nuovo salto: nel 2017 va a Sassuolo in serie A, ma viene esonerato dopo un avvio di stagione negativo, quindi torna in B a Benevento, dove arriva terzo e perde la semifinale playoff. Sfortunata la sua storia con gli spareggi promozione, visto che anche a Macerata e Perugia non era riuscito ad arrivare in fondo. Le ultime esperienze sono a Empoli in B prima del Covid (esonerato), poi a Trieste in C e infine ad Ascoli di nuovo tra i cadetti. Dovrà scrollarsi un po’ di ruggine dopo la prolungata assenza dal campo, ma al tempo stesso sarà tanta la voglia di rimettersi in gioco che probabilmente ha convinto il diesse Nello Cutolo.

Nel frattempo sono da verificare le condizioni di Andrea Settembrini e Alessandro Capello, entrambi costretti a saltare la gara di Gubbio. Il capitano deve smaltire una problema al ginocchio, mentre l’attaccante ha sofferto di un affaticamento al polpaccio ed è stato tenuto fuori a scopo precauzionale. L’ex Carrarese dovrebbe tornare disponibile per la partita contro le Fere. Chi si è ormai messo alle spalle l’infortunio è Luca Chierico, a centrocampo ormai si aspetta solo il rientro a pieno regime anche di Damiani per essere al completo.