Arezzo, Indiani ora ha bisogno di un terzino. Poggesi, Lazzarini, Zona: in tre per un posto

di Luca Amorosi

AREZZO

La vittoria di Fermo ha regalato tre punti importanti nel cammino del Cavallino verso la salvezza, ma è stata un’altra domenica sfortunata dal punto di vista degli infortuni. Mancavano pochi secondi al termine quando Lorenzo Coccia si è accasciato a terra. I primi sospetti si sono rilevati fondati e il terzino ha riportato la frattura scomposta di ulna e radio che lo costringerà all’operazione e a un lungo stop. Un’altra assenza di rilievo, dunque, per Indiani, che dopo aver perso Trombini (dovrebbe rientrare tra un paio di settimane) e Polvani (ritorno previsto dopo la sosta natalizia) dovrà rinunciare a un altro titolare in una difesa che avrebbe invece quantomai bisogno di certezze. Senza contare che anche Renzi, usato spesso nel ruolo di terzino destro, è ai box per la pubalgia e non è chiaro quando potrà tornare in campo. Sfogliando la margherita, comunque, le opzioni ci sono, anche se non molte. Indiani tra i difensori meno impiegati nell’ultimo periodo ha a disposizione il centrale Chiosa, i terzini Poggesi e Zona (ancora a secco di presenze in campionato) e anche il jolly Lazzarini, schierato sia nel ruolo di centrale che di terzino.

La duttilità del classe 2000, ma anche di Poggesi e Montini, tutti utilizzabili sia a sinistra che a destra, permette al tecnico di respirare, anche se è chiaro che da fin dalla sfida alla Juve Next Gen di sabato sarà necessario affidarsi a chi ha trovato meno spazio, a meno di non optare per l’impiego di Chiosa come centrale insieme a Risaliti e lo spostamento di Masetti a destra, come al tramonto della gara contro la Fermana. Questo però significherebbe utilizzare in contemporanea tutti i centrali disponibili, col rischio di non avere alternative in panchina. Ecco allora che i sostituti più papabili per Coccia diventano Poggesi, che schierato a sinistra trovò anche un bel gol a Chiavari contro l’Entella, o Lazzarini. O ancora lo stesso Montini, impiegando a destra uno dei due. Meno probabile l’inserimento di Zona, dato che non ha ancora debuttato in C.

Intanto, è attiva la prevendita per la partita di sabato allo stadio "Moccagatta": biglietti in vendita al costo di 10 euro solo online nel ticket shop del sito della Juventus, previa registrazione. I gruppi organizzati della Curva Sud hanno già annunciato la propria rinuncia alla trasferta come forma di protesta contro la partecipazione in terza serie delle seconde squadre di società di serie A.