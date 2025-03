Arezzo, l’attacco è da rifare. Ravasio out, occasione Ogunseye

A porte chiuse e lontano da occhi indiscreti, Cristian Bucchi, effettuerà questa mattina l’ultimo allenamento prima della partenza per Ferrara. Il tecnico dovrà sciogliere l’unico vero dubbio di questa vigilia legato alla presenza o meno nella lista dei convocati di Mario Ravasio. Il centravanti, due gol consecutivi nelle ultime due partite, recupererà in extremis oppure verrà risparmiato in via precauzionale? La spalla non è al meglio dopo la sofferenza legamentosa accusata nei minuti finali della gara contro il Sestri e anche se dovesse recuperare in tempi record appare difficile vederlo in campo dal primo minuto.

L’assenza dell’ex Cittadella sarebbe pesante considerato l’importanza che si sta ritagliando al centro del reparto offensivo. Sia in termini realizzativi, ma anche per il lavoro prezioso di sponda per i compagni. In caso di forfait la soluzione più naturale per sostituirlo sarebbe quella di rilanciare Roberto Ogunseye (nella foto). L’ex Cesena non segna in campionato addirittura dal 13 ottobre e negli ultimi mesi è di fatto scomparso dai radar. Per lui soltanto scampoli e poco più. L’infortunio di Ravasio potrebbe regalargli una chance inaspettata, ma che se sfruttata al meglio restituirebbe all’Arezzo un giocatore rivitalizzato per il finale di stagione. Se la scelta ricadesse sul 29enne attaccante mantovano, Bucchi non dovrebbe di fatto modificare sostanzialmente modulo e uomini che in queste ultime due partite hanno dato risposte confortanti.

L’alternativa, infatti, è quella di avanzare Capello nel ruolo di centravanti, ma con caratteristiche diverse non essendo una prima punta. Questo comporterebbe l’inserimento di una mezz’ala a centrocampo con Dezi o Chierico in pole. Per il resto si va verso la conferma del pacchetto arretrato, con Chiosa e Gilli al centro, Renzi a destra e Righetti a sinistra. Guccione sarà ancora in cabina di regia con Damiani sul centro destra.

Non sono, però, nemmeno da escludere alcune rotazioni. La trasferta di Ferrara inaugura in trittico ravvicinato che proseguirà martedì al comunale quando arriverà il Carpi e che si concluderà sabato 15 ad Ascoli. In questa ipotesi Montini potrebbe far rifiatare Renzi, così come Coccia dare il cambio a Righetti e Mawuli a Damiani.