Arezzo: Manzo elogia la squadra, Tavernelli verso il rinnovo

"Insieme possiamo raggiungere cose che sembravano impossibili. Continuate a credere, continuate a lottare e non mollate mai. Fiero della mia squadra". Firmato Guglielmo Manzo. Il presidente ha affidato ai social un messaggio all’indomani della vittoria sula Lucchese e in vista sopratutto dei playoff. Sembrano lontani anni luce gli strali del patron contro i giocatori: dal ritiro punitivo dopo la sconfitta nel derby d’andata a Perugia, all’epiteto "testa di c..." all’indirizzo dei calciatori dopo la debacle interna di gennaio contro il Pontedera. Mercoledì Manzo ha abbracciato al centro del campo i suoi ragazzi. Una virata di atteggiamento che segna anche un clima differente che si respira all’interno del mondo amaranto. Quella positività tante volte invocata da Bucchi e che sembra aver fatto breccia anche in società. Tra i tanti protagonisti positivi di questo finale di stagione c’è un giocatore che ha già superato lo score di reti di un anno fa con la maglia della Casertana. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. Proprio adesso che viene il bello.

Camillo Tavernelli (in foto) è uno degli uomini chiave dell’Arezzo di Bucchi. Il 4-3-3 del tecnico romano sta esaltando le qualità dell’esterno tifernate. Se Pattarello è l’uomo di strappo e potenza, lui dalla parte opposta del tridente, è l’equilibratore. Da quando è arrivato Bucchi sulla panchina amaranto ha segnato e fatto segnare. A referto oltre ai 7 gol ci sono, infatti, anche 6 passaggi vincenti. Negli ultimi due mesi il suo rendimento di è impennato. Gol decisivi come quello da tre punti a Pescara, o pesanti ai fini del risultato come quelli che hanno sbloccato le gare contro Rimini e Perugia. Senza dimenticare gli assist per Gilli a Ferrara, quello per Ravasio contro il Sestri Levante e l’ultimo a Pattarello contro la Lucchese. Numeri importanti che probabilmente gli garantiranno il rinnovo di contratto con prolungamento.

Da parte della società c’è tutta l’intenzione di allungare il legame in scadenza a giugno 2026 almeno di un altro anno. Le negoziazioni con l’agente sono già avviate e tutto lascia intendere che si possa arrivare ad una fumata bianca in tempi abbastanza rapidi. Probabile che le parti possano attendere la fine della stagione per mettere nero su bianco a bocce ferme, ma non è nemmeno escluso che la firma possa arrivare anche prima.