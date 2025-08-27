Arezzo, missione serie B con Tito. C’è ancora Gori nel mirino di Cutolo

di Luca Amorosi

Ieri è stato il giorno di Fabio Tito. La società amaranto ha annunciato l’arrivo del terzino sinistro dalla Ternana a titolo definitivo, ufficializzando ciò che era già nell’aria da qualche giorno. Il classe ’93 ha firmato un contratto biennale che lo legherà al Cavallino, appunto, fino a giugno 2027. Un altro innesto importante in termini di esperienza, temperamento e qualità per la categoria. Reduce, come Cianci, dal secondo posto nel girone e dalla finale playoff persa contro il Pescara, Tito si porta un bagaglio di quasi 350 presenze in C in carriera tra campionato, coppa Italia e playoff, con un campionato vinto a Foggia, seppur da comparsa, nella stagione 2016/17. Adesso, proverà a vincerne un altro da protagonista, come ipotizziamo che sarà non appena entrerà nei meccanismi del tecnico amaranto. Atleticamente arriverà già pronto, visto che ha anche disputato il primo turno con la maglia della Ternana nella sconfitta di misura di Livorno: un aspetto, questo, già positivo e che ne accelererà sicuramente il processo di inserimento.

Gerarchie destinate a cambiare, insomma, sulla fascia sinistra della difesa: Righetti, titolare finora sia in coppa che all’esordio in campionato contro il Forlì, potrebbe cedere il passo all’ex rossoverde, con Bucchi che si ritrova, anche a sinistra, due scelte di valore. Tito dovrebbe essere già a disposizione per la trasferta di venerdì a Pontedera. In uscita, a questo punto, Lorenzo Coccia, mai davvero entrato nelle grazie del tecnico romano e desideroso di trovare maggiore minutaggio altrove. Per lui potrebbe esserci una destinazione nello stesso girone del Cavallino: hanno chiesto informazioni Vis Pesaro e Rimini. Il mercato del direttore Cutolo, comunque, potrebbe non finire qui: è sempre in piedi, infatti, anche la pista che potrebbe portare al ritorno in amaranto di Gabriele Gori, in uscita dall’Avellino. La trattativa non è semplice per vari motivi: innanzitutto il tempo che stringe, visto che lunedì prossimo suonerà il gong per questa finestra estiva di calciomercato. Poi perché la punta classe 1999 preferirebbe rimanere in B e vanta un ingaggio importante.

Infine, perché un suo eventuale arrivo impone delle valutazioni sull’organico, che attualmente è al completo: un posto potrebbe lasciarglielo il centrocampista Dezi, il cui infortunio potrebbe tenerlo fuori più tempo del previsto, ma questo significherebbe trovarsi in rosa tre punte centrali, tutte di ottimo livello per la C, a giocarsi una sola maglia. In alternativa, bisognerebbe trovare una sistemazione in fretta e furia a Ravasio, visto che Cianci è arrivato in questa sessione di mercato. Ravasio che, comunque, era stato ingaggiato solo nel gennaio scorso e confermato, ritenendolo un elemento centrale, a giugno. Ancora una manciata di giorni per vedere come andrà a finire.