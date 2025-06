Arezzo, niente Samp ma altre big. È ufficiale l’ingaggio di Venturi

di Andrea Lorentini

L’ ha evitato lo spauracchio Sampdoria nel prossimo campionato di serie C. L’esito del playout di serie B ha visto la retrocessione della Salernitana (ufficiosa in attesa del verdetto del giudice sportivo dopo la sospensione della gara nel corso del secondo tempo) e la salvezza dei liguri che quindi non saranno avversari degli amaranto nel girone B. A questo punto manca solo di conoscere chi tra Caldiero Terme e Ravenna andrà ad occupare il posto lasciato vuoto dal Brescia. I lombardi avrebbero presentato domanda di iscrizione alla Lega Pro (hanno tempo fino ad oggi). Si tratta di una documentazione incompleta che quindi sarà bocciata, ma questa mossa, se confermata nella giornata odierna, determina in automatico il ripescaggio del Ravenna a scapito della riammissione del Caldiero. Con la conseguenza che i romagnoli finirebbero proprio nel raggruppamento B insieme all’. Ad oggi questo lo scenario che va, dunque, profilandosi per il cavallino che dalla passata stagione ritroverebbe Ascoli, Gubbio, Carpi. Campobasso, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Ternana, Torres, Vis Pesaro a cui si aggiungerà una tra Juve Next Gen, Atalanta under 23 e Inter under 23. Tra le novità ben cinque neo promosse: Bra, Forli, Guidonia, Livorno e Sambenedettese. Oltre a loro la squadra d Bucchi potrebbe incrociare anche la Pro Vercelli che scenderebbe dal girone A. Sul fronte del mercato ieri, intanto, è stato ufficializzato l’arrivo di Giacomo Venturi. La trattativa per il portiere, svincolatosi dal Gubbio, era chiusa ormai da tempo e si attendeva solo di mettere nero su bianco. Il classe ‘92 ha firmato per un anno. Calciatore di esperienza vanta una lunga carriera con tanta serie C che ha vinto a Reggio Emilia nella stagione 2020/2021.

Il suo non è un profilo da dodicesimo ma da titolare e a questo punto le gerarchie per il ruolo verranno costruite durante il ritiro. Si tratta di un elemento caldeggiato dallo stesso Bucchi. La porta potrebbe essere completata con l’ingaggio di Francesco Ombra, in scadenza con il Renate. Classe 2002 è casentinese di Bibbiena. Per lui un eventuale ruolo da terzo portiere dietro Venturi e Trombini. Nei prossimi giorni è atteso un incontro tra Cutolo e gli agenti di Pattarello per fare il punto della situazione del numero 10.

In queste settimane non si sono registrate sostanziali novità: sul tavolo c’è l’ipotesi di cessione di fronte ad un’offerta congrua o il prolungamento con adeguamento. Questi sono giorni caldi anche sul fronte dei colloqui che Cutolo avrà con i giocatori che non faranno parte del progetto, ma che sono sotto contratto. Tra loro il terzino Coccia che ha richieste di mercato, il centrocampista Santoro (scadenza 2027) e capitan Settembrini. Da quanto filtra si va verso una separazione. Da capire con quali modalità (cessione o risoluzione). Insieme a loro sono in uscita i vari Lazzarini, Montini, Bigi, Fiore, Del Fabro.