Arezzo, notte da esame playoff. Indiani a Gubbio con 500 tifosi per conquistare il fortino di Braglia

di Luca Amorosi

AREZZO

Neanche il tempo di gustarsi la vittoria più larga in stagione che l’Arezzo è atteso da un altro di banco di prova. Oggi, alle 20.45, gli amaranto sono ospiti del Gubbio, che con 48 punti occupa il quinto posto in classifica. Trasferta insidiosa per i ragazzi di Indiani, che ritrova il vecchio amico Piero Braglia, anche se quest’ultimo è squalificato e non potrà sedere in panchina. Entrambi nelle scorse ore hanno legittimamente criticato il calendario che impone questo turno a poco più di 72 ore dal precedente. Non c’è tempo per preparare la partita a dovere e nemmeno per recuperare energie o da acciacchi o infortuni. Probabile, alla luce di ciò, che Indiani proponga delle rotazioni nell’undici titolare, anche se la formazione scesa in campo sabato ha dato ampie garanzie da entrambi i lati del campo e sembrerebbe, al netto delle assenze, molto vicina a quella tipo. Il tecnico dovrà ancora fare a meno di Polvani, di certo fuori anche per la gara interna con la Vis Pesaro domenica, e di Ekuban, alle prese con un problema al ginocchio che dovrebbe lasciarlo ai box una decina di giorni. In dubbio anche Guccione, uscito sabato per un affaticamento, mentre rientrano Masetti e Risaliti dopo il turno di squalifica. Uno dei due prenderà posto al centro della difesa insieme a Chiosa davanti a Trombini, con Montini che a sinistra può far rifiatare Coccia, tornato titolare oltre tre mesi dopo l’ultima volta. A destra, Donati favorito su Lazzarini e Renzi. In mediana Damiani e Mawuli rappresentano la cerniera ideale, a oggi, per sostenere i quattro giocatori offensivi, ma i turni ravvicinati possono spingere Indiani a inserire almeno uno tra Bianchi e Foglia al posto di uno dei due. Pattarello e Gucci, infine, paiono insostituibili davanti, con Catanese che può rimpiazzare l’acciaccato Guccione e Gaddini in ballottaggio con Settembrini.

Tra i padroni di casa assenti per squalifica l’attaccante Udoh, dieci reti come Gucci, e il terzino Corsinelli, a un passo dall’Arezzo a gennaio. Gli umbri dovrebbero giocare con il consueto 4-3-1-2, anche se con la Juve Next Gen Braglia ha schierato a sorpresa una difesa a tre. Dipenderà anche dalle assenze: i rossoblù potrebbero non avere punte di ruolo a disposizione, anche se Bernardotto cerca di recuperare in extremis. Molto passa dall’estro e dalla qualità di Di Massimo e del giovane Spina. Circa 500 i tifosi amaranto al seguito nonostante un meteo preoccupante: l’entusiasmo vince anche sulle intemperie.