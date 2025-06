Arezzo, ora Cutolo punta tutto su Redolfi. E il Mantova fa partire l’assalto a Pattarello

di Luca Amorosi

Dopo l’annuncio dell’acquisto del portiere Giacomo Venturi, arriva anche un’ufficialità in uscita: la Pianese ha esercitato il diritto di riscatto per Lorenzo Masetti, che quindi non è più un giocatore dell’. Il difensore centrale classe 2001 lascia dunque gli amaranto dopo una stagione e mezzo condizionata dal grave infortunio al legamento crociato del ginocchio rimediato al termine della stagione 2023/24. Fino a quel momento aveva raccolto venti presenze tra alti e bassi. Tornato tra i disponibili a dicembre 2024, non ha però mai fatto ritorno in campo con la maglia dell’ fino alla cessione in prestito alla Pianese nella finestra di mercato dello scorso gennaio. Con i bianconeri, invece, ha ritrovato fiducia e minutaggio, giocando spesso titolare e inanellando buone prestazioni che hanno convinto il direttore bianconero Cangi, ex calciatore amaranto, a riscattarlo. L’uscita di Masetti, nell’aria comunque da giorni, non cambia i piani del direttore Cutolo, che per la zona centrale della difesa vuole comunque ingaggiare un giocatore da affiancare a Gilli, Gigli e Chiosa, dando anche Lazzarini e Del Fabro come più che probabili partenti.

Il nome più caldo per completare la batteria al momento è quello di Alex Redolfi, trentunenne centrale del Mantova che ha collezionato 19 presenze segnando due reti nella scorsa serie B. Un profilo che farebbe impennare il tasso di esperienza e personalità del reparto, basti pensare alle oltre 230 presenze che può vantare nei tre gironi di serie C tra Como, Pontedera, Juve Stabia, Cremonese, Reggina, Vibonese, Gubbio e Mantova, oltre appunto all’ultima annata in cadetteria. Su di lui c’è l’interesse anche di Carpi e soprattutto Lecco, che gli permetterebbe pure di riavvicinarsi a casa visto che Redolfi è lombardo. Cutolo, tuttavia, potrebbe presentargli un progetto più ambizioso che possa convincerlo a scegliere l’amaranto.

Inoltre, stando alle ultime indiscrezioni di siti specializzati in calciomercato, il Mantova sembrerebbe aver messo gli occhi su Pattarello e chissà che il centrale non possa entrare nell’operazione come contropartita tecnica gradita all’ da aggiungere a un importo congruo per l’acquisto dell’esterno d’attacco veneto. Chiaramente questa è solo un’ipotesi, mentre l’interesse per il difensore dei biancorossi è concreto. In secondo piano, per il momento, il nome di Coppolaro della Carrarese.