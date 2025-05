Arezzo ospita il Festival del calcio italiano: presentato il nuovo stadio

AREZZOSi è alzato ieri mattina nella sala del Consiglio comunale di Arezzo il sipario sul Festival del calcio italiano. Il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore allo sport Federico Scapecchi hanno partecipato alla presentazione ricevendo a suggello la bandiera-simbolo dell’evento che nei prossimi mesi trasformerà Arezzo nella capitale italiana dello sport. Oltre al primo cittadino e all’assessore erano presenti il presidente amaranto Guglielmo Manzo e Donato Alfani, presidente della manifestazione. "Iniziative come questa accrescono tale notorietà e rinsaldano il valore identitario già insito nel calcio" ha dichiarato il sindaco.Anche Scapecchi è intervenuto. "Lavoriamo per giungere al risultato auspicato: il nuovo stadio attorno al quale si è stretta l’intera amministrazione comunale, dal sindaco alla giunta al consiglio comunale, dove la delibera è passata all’unanimità, agli uffici che si caratterizzano per la loro fattiva collaborazione. E a proposito di Consiglio, ricordo che durante la prossima seduta premieremo la Primavera dell’Arezzo che è ha vinto il campionato e giocherà così il prossimo anno in Primavera 3". Nel pomeriggio il patron dell’Arezzo Manzo è stato protagonista della sezione "i protagonisti del calcio si raccontano" che si è svolta nell’auditorium dello stadio Comunale.

A.L.