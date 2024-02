Arezzo, patto per la salvezza entro Pasqua. Il dg Giovannini: "Poi penseremo ai playoff"

di Luca Amorosi

AREZZO

È stata la serata di alcuni direttori sportivi che hanno fatto la storia del Cavallino quella organizzata da Orgoglio Amaranto lunedì sera al teatro Bicchieraia. Tra gli aneddoti di Walter Martucci, diesse dell’Arezzo ripartito in D dopo la mancata iscrizione del 2010, i racconti di Vittorio Fioretti, che costruì la squadra vincente della stagione 2003/04, e le stilettate di Giuliano Sili, aretino doc dietro la scrivania in più epoche, non poteva mancare l’attuale direttore generale Paolo Giovannini, che ha regalato al pubblico presente alcune dichiarazioni di sicuro interesse legate al presente e al futuro dell’Arezzo. Per quanto riguarda la stretta attualità, il direttore ha confessato che l’obiettivo adesso è raggiungere una quota tranquillizzante nel più breve tempo possibile per guardare a qualcosa di più: "Abbiamo chiesto a squadra e staff di raggiungere l’ipotetica salvezza nel mese di marzo per poi puntare a entrare tra le prime dieci e disputare i playoff. A inizio anno abbiamo parlato di mina vagante: siamo ancora in tempo per esserlo". Il calendario sembra favorevole per rispettare una tale tabella di marcia: il prossimo mese gli amaranto giocheranno sei partite di cui quattro al Comunale contro Ancona (sabato), Vis Pesaro (10 marzo), Fermana (24 marzo) e Juve NextGen (30 marzo).

Facendo valere il fattore campo, insomma, si può davvero fare uno scatto deciso verso la salvezza, entrando in pianta stabile in zona playoff. "Mi sento di assicurare – ha aggiunto Giovannini – che non finiremo mai tra le ultime cinque in classifica. Se avessi avuto dubbi nei mesi scorsi, avrei potuto pensare all’esonero di Indiani e forse avrei fatto contento qualcuno, ma la realtà è che sono sempre stato convinto che ci salveremo".

La prossima stagione poi sarà un’altra storia. "Ancora non abbiamo parlato di futuro ma con il presidente ci siederemo e decideremo se alzare l’asticella o diventare competitivi, due cose ben diverse. Un miglioramento graduale si può ottenere anche confermando questo gruppo di lavoro contando sulla crescita di tanti nostri giovani e sugli arrivi del mercato di gennaio. Per provare a vincere il campionato servirebbe più lavoro invece. Oltre che un budget maggiore, che non significa automaticamente fare meglio o vincere subito, basta vedere Spal ed Entella che hanno speso molto più di noi e sono dietro in classifica. L’errore da evitare è fare il cosiddetto all-in col rischio di finire gambe all’aria. Il nostro modello è più simile a Sudtirol o Feralpi Salò, che hanno vinto a piccoli passi".

Strettamente collegato a questo tema c’è anche una riflessione personale del direttore. "In carriera ho vinto campionati in D, mi sono sempre salvato in C senza fare i playout e ho fatto spesso i playoff da outsider - ha detto Giovannini - Fare un campionato per vincerlo, in futuro, sarà una sfida nuova anche per me: il presidente continua ad avere grande fiducia, ma anch’io dovrò rendermi conto se sono in grado di costruire e gestire una squadra per andare in B, dove vorrei arrivare per la prima volta con l’Arezzo".