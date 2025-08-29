L’Arezzo trionfa in dieci: Tavernelli-Chierico-Varela, festa amaranto a Pontedera, è 0-3

Pontedera, 31 agosto 2025 – Accompagnato dall’entusiasmo e dalla passione di oltre 600 tifosi, l’Arezzo fa due su due, conquista la prima vittoria esterna del suo campionato e resta a punteggio pieno in testa alla classifica. A Pontedera, nonostante l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica per il rosso a Chiosa, gli amaranto dominano i granata (troppo teneri e sterili) nella prima frazione e chiudono la pratica già all’intervallo con le reti di Tavernelli e Chierico.

Nel finale, nonostante l’uomo in meno, Varela con un contropiede spettacolare cala addirittura il tris. Dallo stadio Mannucci il Cavallino manda un messaggio forte e chiaro alle altre pretendenti alla serie B. C’era curiosità per le scelte di Bucchi.

Nel 4-3-3 conferma per Venturi in porta, in difesa Righetti vince il ballottaggio con Tito, a centrocampo cabina di regia affidata a Guccione, mentre in attacco c’è l’esordio dal primo minuto per Cianci. Bastano 8 minuti all’Arezzo per sbloccarla e la rete del vantaggio è è confezionata da Pattarello che pesca oltre la linea dei difensori Tavernelli che sbuca sul secondo palo e sigla l’1-0. Secondo gol consecutivo per l’esterno di Città di Castello che festeggia sotto al settore dei tifosi amaranto.

La carica dei seicento tifosi aretini a Pontedera (Fotocronache Germogli)

La squadra di Bucchi più che spingere sull’acceleratore, gestisce il vantaggio senza rischiare, ma nemmeno creare occasioni per il raddoppio. Il Pontedera resta passivo e così all’Arezzo basta un sussulto per raddoppiare alla mezz’ora. Sugli sviluppi di un corner, Renzi scarica al limite per Chierico: piattone chirurgico all’angolino per l’ex Gubbio che vale il 2-0. Al 36’ Mawuli ruba palla a Landinetti e la offre a Cianci nel cuore dell’area di rigore. Il centravanti controlla e scarica in porta. La gioia per il 3-0 dura, però, lo spazio di qualche minuto perchè dopo revisione al VFS, chiesta dal tecnico granata Menichini, Burlando annulla la rete per fallo del centrocampista ghanese su Landinetti.

La ripresa ha una svolta improvvisa al 60’ quando Chiosa sbraccia su Andolfi e rimedia il secondo giallo e conseguente espulsione. Bucchi corre ai ripari inserendo Gigli per Guccione. Nonostante l’inferiorità numerica è l’Arezzo, in contropiede a sfiorare il 3-0, due volte: prima con Cianci servito da Varela (subentrato a Pattarello) e poi con lo stesso portoghese che impegna Vannucchi. La prima vera parata della partita Venturi la compie soltanto all’80’ quando vola sulla botta dal limite e tiene inviolata la porta. La ciliegina sulla torta della serata la mette Varela all’88’ quando sgassa quasi da metà campo e deposita in rete al termine di un contropiede micidiale il pallone che vale il 3-0 e un’altra notte di gloria per l’Arezzo.