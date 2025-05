Arezzo Primavera 4: finale playoff contro Trapani per la promozione

AREZZOL’attesa è finita, questa mattina (ore 11) la Primavera 4 dell’Arezzo scende in campo a "Le Caselle" per la finale di ritorno playoff contro il Trapani. In palio la promozione in Primavera 3. Gli amaranto di Andrea Bricca ripartono dalla vittoria per 2-1 maturata nella gara di andata giocata al "Provinciale". Una partita molto tirata che aveva visto la formazione aretina ribaltare lo svantaggio del primo tempo grazie alle reti di Gulisano su rigore e al sigillo Sussi, entrambe nella ripresa. Fu un finale incandescente con le espulsioni di Di Gaetano per i padroni di casa, di Errunghi e di Bricca per l’Arezzo. Di sicuro ci sarà tensione anche nel secondo atto vista l’altissima posta in palio. Basta un pari ma anche con una sconfitta con un solo gol di scarto si va avanti perché a parità di gol vince l’Arezzo per il miglior posizionamento.

A spingere i cavallini rampanti è atteso un bel colpo d’occhio sulle tribune con tanti tifosi pronti a sostenere la Primavera, protagonista di una stagione splendida culminata con la vittoria del proprio girone che le ha garantito il pass diretto per la finalissima contro i siciliani."Vogliamo chiudere in bellezza – ha dichiarato Bricca in occasione del premio ricevuto giovedì sera dalla redazione di Amaranto Magazine a margine della cerimonia del Cavallino d’oro – Guardando al futuro penso che in questa rosa ci sia qualche ragazzo che possa ambire al professionismo anche se a questa età fare previsioni è sempre azzardato".Anche Orgoglio Amaranto, attraverso un post sulla pagina Fb, ha invitato tutti gli sportivi ad accorrere al centro sportivo de Le Caselle "per far sentire il proprio calore ai ragazzi di mister Bricca in questa finale di ritorno. Forza Arezzo".

A.L.