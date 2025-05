Arezzo Primavera premiata per la promozione e lancia camp estivi per giovani

AREZZONel pomeriggio di sabato la Primavera dell’Arezzo è stata premiata a Reggio Emilia per la vittoria del campionato e la promozione in categoria superiore. La Under 19 amaranto ha infatti conquistato l’accesso al campionato Primavera 3 grazie alla vittoria in finale, nel doppio confronto, contro il Trapani, che la squadra di Andrea Bricca, fresco di rinnovo fino al 2027, è riuscita a battere sia all’andata in Sicilia (1-2), sia al ritorno disputato al centro sportivo Le Caselle (6-2). La delegazione amaranto, guidata dal direttore generale Paolo Bertini e proprio dal tecnico Bricca, ha ricevuto le medaglie e il trofeo, così come il Carpi vincitore dell’altro girone, direttamente dal presidente della Lega Pro Matteo Marani.

Intanto, a proposito di giovani, l’Arezzo con la propria Accademia calcio ha presentato i propri camp estivi. Possono iscriversi tutti i bambini e i ragazzi dai 7 ai 18 anni scegliendo tra tre esperienze formative diverse: Next Level Training con focus su forza, velocità, tecnica e prevenzione degli infortuni; tecnica individuale per migliorare controllo di palla, dribbling, passaggio e tiro; Camp Portieri dedicato a chi vuole diventare portiere o migliorare le sue abilità tra i pali. Ogni percorso prevede fasce d’età, durate e costi diversi.