Arezzo, primo crocevia del torneo. Indiani punta tutto sulla Fermana. La carica dei 200 tifosi amaranto

di Andrea Lorenini

AREZZO

Vincere e, se possibile, convincere. Non ha alternative l’Arezzo a Fermo contro l’ultima della classe. C’è da dimenticare la beffa contro il Pineto e allontanare la zona playout. Alla prova del campo vedremo se il mini ritiro scelto da proprietà e dirigenza ha sortito gli effetti sperati. In settimana è stata ribadita la fiducia nel progetto e nell’allenatore, ma è chiaro che oggi serve da parte di squadra e tecnico una risposta forte. E’ trascorso oltre un terzo di campionato e gli amaranto hanno l’esigenza di risolvere l’altalena di risultati e prestazioni sui quali stanno ballando da inizio stagione. Nella quiete di Assisi Indiani ha rifinito la preparazione, ma non ha parlato alla stampa e quindi sulle scelte di formazione stavolta ci sono meno indicazioni. Il primo interrogativo ruota intorno al modulo: conferma per il 4-3-1-2 visto nell’ultima partita o ritorno al 4-3-3. La sensazione è che si vada ancora verso la prima soluzione con il rombo a centrocampo e Guccione trequartista alle spalle delle due punte che saranno Pattarello e Gucci. Il rientro tra i titolari del capocannoniere del girone è la notizia più importante insieme al ritorno dalla squalifica di Mawuli. I gol del centravanti, insieme alla forza del ghanese e all’estro dei due mancini sono le chiavi sulle quali l’Arezzo farà affidamento per battere una Fermana in piena crisi, reduce da due sconfitte consecutive e da un solo punto nelle ultime cinque giornate. Tornando alle scelte di Indiani ballottaggio al centro della difesa tra Chiosa, Risaliti e Masetti e in mediana dove Foglia e Damiani si contendono una maglia.

Se Indiani non parla, lo fa Giovannini che alla vigilia presenta così la gara odierna. "E’ una trasferta insidiosa, contro una squadra che fa del fattore campo la sua forza, ma dobbiamo affrontarla con fiducia e ritrovando anche il sorriso, con la consapevolezza che una tifoseria come quella di Arezzo si merita sempre il massimo impegno, la massima concentrazione e la massima dedizione e ci ripaga ogni volta con un sostegno caloroso dal quale siamo davvero gratificati". Il dg ha poi confermato che la società interverrà sul mercato e che i programmi sia tecnici che organizzativi stanno procedendo secondo gli obiettivi fissati insieme al presidente Manzo. "Non può essere una partita storta a condizionarci" ha concluso Giovannini. Nel frattempo è perfettamente riuscito l’intervento al quale si è sottoposto, venerdì, Lorenzo Polvani, all’Humanitas Research Hospital di Milano per risolvere l’ernia inguinale dello sportivo.