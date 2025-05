Arezzo: primo ritiro estivo in Trentino nella storia del club

AREZZOL’Arezzo effettuerà il ritiro estivo in Trentino per la prima volta nei suoi 102 anni di storia. Dal 13 al 26 luglio, infatti, la squadra alloggerà all’Hotel Castel Lodron nella valle del Chiese, più precisamente a Storo, provincia di Trento, allenandosi poi all’interno del centro sportivo "Grilli", poco distante dall’hotel. In passato, gli amaranto avevano già svolto parte della preparazione estiva al nord, ma mai in Trentino: con Cosmi nel 1999, per esempio, la squadra soggiornò a Ravascletto, in provincia di Udine. Friuli anche l’anno successivo con Cabrini in panchina, ma stavolta a Piancavallo. Nel 2001, invece, spostamento a Verres, in Valle d’Aosta. I ritiri nel profondo nord, però, sono stati un’eccezione: tra le mete più gettonate nella storia ci sono il Casentino (Poppi, Chiusi della Verna) e la Valtiberina (Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano, Anghiari), altre località in Toscana (Chianciano, Arcidosso) o ancora Bagno di Romagna e Sportilia in Romagna, al di là degli Appennini. Anche l’Umbria è stata spesso meta di ritiri: a Città della Pieve con Somma, a Norcia con Gustinetti e Conte e a Cascia con Capuano. Negli ultimi anni, la società amaranto aveva preferito svolgere la preparazione in casa, nel centro sportivo di Rigutino dedicato a Giuseppina Conti, dove comunque il gruppo squadra si radunerà prima di partire per il Trentino. Nella stessa regione lavoreranno anche Napoli (Dimaro), Genoa (Moena) e Verona (Folgaria). Chissà che non siano proprio queste le avversarie dell’Arezzo nelle prime amichevoli estive. L.A.