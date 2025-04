Arezzo: rotazioni in vista della sfida contro la Pianese per preservare i giocatori in diffida

Per l’Arezzo è già vigilia di campionato. Questa mattina è prevista la rifinitura (a porte chiuse) prima della partenza per Piancastagnaio. Per la sfida alla Pianese quasi scontato che Bucchi opererà delle rotazioni preservando, in particolare, i giocatori in diffida. Un cartellino farebbe scattare loro la squalifica nella prima gara di playoff. A rischio ci sono Chiosa, Renzi, Righetti e Lazzarini. I primi tre sono pedine chiave nello scacchiere attuale, quindi è probabile che non verranno rischiati in formazione. Sull’Amiata potremo vedere una difesa rivoluzionata almeno per 3/4 con Montini e Coccia terzini e Gigli al centro al fianco di Gilli, unico superstite della linea titolare. Qualche rotazione non è esclusa anche in mediana, dove il tecnico potrebbe concedere un turno di riposo a Guccione e Dezi. In quel caso pronti Santoro e Chierico, con Damiani e Settembrini prime alternative. Davanti potrebbe avere spazio dall’inizio Capello, se Bucchi decidesse di far tirare il fiato a Pattarello o Tavarnelli. La matematica lascia ancora aperta la possibilità di agganciare il quarto posto, ma nelle realtà le chance sono ridotte al minimo e quindi è più probabile che nella gestione si pensi già alla prima sfida playoff del 4 maggio.