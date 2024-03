Arezzo senza luce a Gubbio. Il turnover non si accende. Stop alla striscia positiva

di Andrea Lorentini

AREZZO

L’Arezzo cade a Gubbio e rimanda il definitivo salto di qualità. Si interrompe la striscia positiva del cavallino e dopo 383 minuti anche l’imbattibilità di Trombini. I 500 tifosi presenti nel settore ospiti del “Barbetti” avrebbero meritato un risultato diverso, ma I rossoblu - che falliscono anche un rigore - si dimostrano più solidi e proseguono l’imbattibilità casalinga. Non hanno pagato, stavolta, le scelte iniziali di Indiani. Il tecnico, fedele alla sua filosofia del turnover, ne cambia otto rispetto alla gara contro l’Ancona. Rivoluzionata la coppia centrale difensiva e l’intera mediana. Settembrini e Catanese completano con Pattarello la linea di trequartisti alle spalle di Gucci. Meglio i rossoblù di casa in avvio: già al 5’ Trombini esalta i riflessi sulla conclusione ravvicinata di Spina. Il Gubbio pressa e non lascia giocare gli amaranto. Bianchi e Foglia soffrono i centrocampi avversari. L’unico che ha un pò di cambio passo è Montini a sinistra. I ritmi sono elevati anche se di occasioni vere non se ne vedono. La gara si innervosisce: alla mezz’ora sono già 5 le ammonizioni. Poco dopo l’Arezzo vede il baratro e risorge: al 32’è sciagurato il disimpegno di Trombini, Bianchi è poco reattivo e si fa anticipare da Chierico e lo stende in area. L’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Di Massimo grazia Trombini spendendo il pallone a lato. Il numero 7 però si riscatta prima dell’intervallo (42’) quando devia sotto misura il tracciante rasoterra di Casolari e porta in vantaggio il Gubbio. Anche l’avvio di ripresa è di marca della formazione di Braglia: Bernardotto manda fuori giri Masetti, ma per fortuna dell’Arezzo calcia alto da ottima posizione.

Si fa vedere anche Gucci, ma il suo colpo di Dopo un’ora Indiani rivoluziona la squadra: entrano contemporaneamente Donati. Mawuli, Damiani e Gaddini. E proprio quest’ultimo, appena entrato, ha l’occasione per pareggiare i conti, ma in corsa davanti a Vettorel spara alto. Non c’è un attimo di pausa: dall’altra parte Trombini è reattivo su Di Massimo. Per l’ultimo quarto d’ora nell’Arezzo entra anche Guccione al posto di uno spento Catanese. La mossa per poco non è azzeccata perchè Vettorel all’86 ha un riflesso decisivo sulla punizione del fantasista amaranto. Il finale si tinge di giallo quando salta l’illuminazione al “Barbetti”. La gara viene interrotta per quasi dieci minuti. Quando si riprende il Gubbio trova il 2-0 con Bernardotto che, in contropiede, al 104’ chiude definitivamente la contesa.