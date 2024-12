"Arezzo, serve più qualità in attacco". Battistini e la mancanza di gol

di Luca Amorosi

AREZZO

Il mese di dicembre può essere uno spartiacque per l’Arezzo, tra campionato e quarti di finale di Coppa Italia. "Ora quel che conta, secondo me, è non buttare via il bambino con l’acqua sporca" sottolinea Pier Francesco Battistini, allenatore ed ex centravanti amaranto.

Battistini, impressioni dopo il pari di lunedì?

"L’Arezzo aveva preparato e approcciato la partita in modo ottimale contro una squadra che si giocherà la vittoria del girone fino alla fine. Ha giocato un bel primo tempo, andando in vantaggio, procurandosi la superiorità numerica e sfiorando il raddoppio. Nella ripresa il ritorno dell’Entella si deve anche all’impegno di coppa del mercoledì prima che ha tolto tante energie agli amaranto. Stanno venendo meno i risultati al momento, ma sono sicuro che col tempo arriveranno perché la rosa è ampia e di qualità".

Manca anche qualche gol all’attivo. Da ex attaccante come se lo spiega?

"Mi metto nei panni di Ogunseye e Gucci che non sono giocatori che si creano i gol da soli, bensì hanno bisogno di rifornimenti maggiori. E qui entrano in gioco gli altri elementi offensivi della rosa: è lecito aspettarsi di più da uno come Pattarello e, in generale, dagli interpreti di qualità che l’Arezzo ha. In C le partite sono molto intense, tattiche, vivono di agonismo e lo spettacolo si vede solo a sprazzi. Chi ha qualità superiori alla media deve alzare il rendimento e tirare fuori qualche colpo che ha nelle sue corde".

Extracampo come giudica le mosse della dirigenza?

"Il presidente ha imposto il ritiro dopo la brutta partita di Perugia e forse è stata una scelta anche emozionale dopo una partita così sentita. Può servire, anche se la classifica a ben vedere è ancora buona e in linea con l’obiettivo dichiarato all’inizio. Sia il presidente sia il direttore Cutolo, però, sono ambiziosi, non vogliono porsi limiti e dentro di loro probabilmente ritengono che questa squadra possa fare di più".

Anche la tifoseria non è contenta.

"L’appetito vien mangiando e i risultati fino a un mesetto fa avevano fatto venire l’acquolina in bocca anche a loro, li capisco. Però, senza polemica, lunedì c’era troppa poca gente allo stadio per una partita così importante. Ora quel che conta, secondo me, è non buttare via il bambino con l’acqua sporca, perché questa società sta facendo cose che ad Arezzo non avevo mai visto, come il progetto stadio e altri investimenti. Rimaniamo fiduciosi".

Come e da cosa si riparte per chiudere bene il 2024?

"L’anno si chiuderà con partite importanti, come i quarti di coppa contro il Trapani. Serve puntare su un gruppo che ha dimostrato di essere sano e saper reagire alle difficoltà. La squadra deve essere brava a rimanere sempre in partita e i giocatori di maggior talento devono trovare qualche lampo dei loro. Perché le partite, alla fin fine, le vincono i giocatori".