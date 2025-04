Arezzo sfida Virtus Entella: promozione e playoff in gioco

È una sfida dai mille significati quella che vede l’Arezzo far visita alla capolista Virtus Entella oggi con calcio d’inizio alle 15. I liguri potrebbero festeggiare la matematica vittoria del girone e la promozione in B vincendo contro gli amaranto o anche ricevendo notizie positive dalla Lombardia, dove il Milan Futuro alle 12.30 riceve la Ternana: in caso di sconfitta o pareggio degli umbri, i biancazzurri sarebbero promossi ancor prima di giocare. Per l’Arezzo e per Bucchi, però, cambia poco: "A prescindere da ciò che accadrà prima, noi dobbiamo fare la nostra partita. Semmai può cambiare qualcosa per loro, noi siamo tranquilli", ha detto il tecnico amaranto.

Per l’Arezzo, reduce da tre vittorie di fila, è un banco di prova importante anche in chiave playoff, come rimarca Bucchi: "Abbiamo l’opportunità di confrontarci contro la squadra che si è dimostrata più forte, o quantomeno più brava, di tutte le altre. Vogliamo vedere a che punto siamo del nostro percorso: se vogliamo giocare i playoff con ambizione dobbiamo andare a Chiavari per vincere".

Si tratta pur sempre del terzo impegno in otto giorni e questo impone, stavolta, qualche rotazione, anche perché manca anche Pattarello, sempre titolare col tecnico romano, per squalifica. Al suo posto Bucchi ha già sciolto le riserve: nel tridente gioca Capello, che affiancherà Tavernelli e Ravasio. Annunciato anche l’impiego dal primo minuto di Settembrini a centrocampo: "Se lo merita – ha detto Bucchi – così come lo meritano tanti altri, perché tutti si allenano con grande impegno e predisposizione al sacrificio. Farò dei cambi perché voglio vedere qualcuno che ha giocato meno e voglio che si sentano partecipi in una partita molto importante". In difesa, dunque, Coccia può tornare titolare a sinistra, mentre a destra Montini insidia Renzi. Al centro l’ex Chiosa potrebbe guidare la linea affiancato da uno tra Gilli, Lazzarini e Gigli. Detto del reparto offensivo, in mezzo, con Settembrini e Guccione, spazio a uno tra Chierico e Damiani. La formazione di casa si schiererà col consueto 3-5-2 con Guiu e Castelli in attacco e una mediana talentuosa con Franzoni regista e Di Noia e Karic mezzali. Se per l’Entella in ballo c’è la vittoria del campionato, per l’Arezzo c’è da difendere il quarto posto conquistato a Pescara. Stadio pieno e aspettative alte, insomma, in riva al mar Ligure.