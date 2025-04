Arezzo si prepara ai playoff: sfida al Comunale dopo sei anni

Archiviata la stagione regolare, l’Arezzo ora si tuffa nei playoff. La Lega Pro non ha ancora comunicato l’orario della partita del primo turno, in programma domenica al Comunale di Arezzo, ma sia la società amaranto che quella eugubina hanno già indicato, tramite i propri canali ufficiali, che la sfida si giocherà alle ore 20. Lo stadio aretino tornerà ad ospitare, dunque, un turno di playoff in C a distanza di sei anni dall’ultima volta, quando la squadra di Dal Canto arrivò fino alle semifinali contro il Pisa, disputando al Comunale tre gare contro Novara, Viterbese e, appunto, i nerazzurri. I tifosi ora attendono l’inizio della prevendita per l’acquisto dei titoli d’accesso, dal momento che ai playoff non varranno più gli abbonamenti sottoscritti a inizio stagione. Intanto, dopo un giorno di meritato riposo, il gruppo amaranto torna oggi in campo alle ore 17 per iniziare a preparare l’importante incontro di domenica. Allenamenti al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino durante tutta la settimana, a meno di variazioni di programma. Domani seduta mattutina alle ore 11, giovedì 1° maggio alle ore 17 e venerdì di nuovo al mattino (ore 11). Sabato, infine, la rifinitura si svolgerà a porte chiuse.