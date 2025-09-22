Arezzo, si riparte dalla Pianese. Bucchi fra turnover e rilancio

di Luca Amorosi

Per la prima volta in stagione, l’ deve affrontare il prossimo turno a seguito di una sconfitta. Si tratta, quindi, di uno scenario nuovo, ovvero senza il conforto dei tre punti a dare morale, entusiasmo e convinzione. Inoltre, sempre per la prima volta, arriva un turno infrasettimanale, con pochi giorni di tempo, dunque, per preparare la prossima sfida, in programma domani sul campo della Pianese, uscita indenne (0-0) dalla ostica trasferta di Pesaro. La parola d’ordine, insomma, è ripartire dopo il passo falso contro il Guidonia. Anche perché una sconfitta, se presa nel modo giusto, può anche avere effetti benefici: può evitare quella trappola della presunzione che a volte, involontariamente, scatta dopo tanti successi, così come può far capire meglio gli errori commessi e su cosa serve lavorare e migliorare. L’, per esempio, dopo tre turni senza subire gol, ne ha presi tre in due partite, mentre venerdì, per la prima volta, non ha segnato. Tutti campanelli d’allarme da abortire subito. Certo, Bucchi non ha molto tempo per lavorarci su, ma al tempo stesso rigiocare subito può avere un risvolto mentale favorevole: lasciarsi alle spalle l’inciampo e avere immediatamente l’opportunità di rilanciarsi. Dal punto di vista tattico e della probabile formazione, oggi è già vigilia e il tecnico sarà chiamato a riflettere sull’undici titolare da schierare per il pronto riscatto. Ancor più del solito, ci sono ballottaggi in ogni ruolo. Persino davanti, dove per la prima volta uno tra Pattarello e Tavernelli potrebbe inizialmente sedersi in panchina.

Scalpita, infatti, l’ex Torres Varela, che reclama una chance dal primo minuto anche per far rifiatare uno tra il dieci e il tifernate, apparsi tutt’altro che in palla venerdì. Un altro che può tirare il fiato, per le stesse ragioni, è Guccione, con Iaccarino che ne prenderebbe il posto in cabina di regia. Il 2003 di proprietà del Napoli è stato tra i più positivi contro il Guidonia e potrebbe ricoprire il ruolo già interpretato al debutto in campionato contro il Forlì. Più che probabile anche il ritorno tra i titolari di Mawuli. Per il resto, duelli serrati anche dietro tra Righetti e Tito, tra Chiosa e Gigli e tra Gilli e Arena, mentre sulla corsia destra farà gli straordinari De Col, stante l’assenza di Renzi, che forse si può rivedere sabato prossimo con il Carpi.

Anche davanti lottano per una maglia Cianci e Ravasio, con il primo che può scalzare il secondo nell’ottica di una staffetta che potrebbe rivelarsi una costante di questa stagione. Capitolo portieri, infine: se, come dice Bucchi, l’estremo difensore è un ruolo come un altro, allora anche Venturi, non esente da colpe in occasione del gol vittoria del Guidonia, potrebbe osservare un turno di riposo a beneficio di Trombini.