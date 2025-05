Arezzo: Strategie di Mercato e Preparativi per la Stagione 2024/2025

AREZZOSono giorni di calma apparente in casa amaranto. La stagione 2024/2025 è di fatto andata ufficialmente in archivio con il rompete le righe di giovedì scorso. Giocatori e staff tecnico si ritroveranno ad inizio luglio per iniziare il ritiro pre-campionato. Sul fronte sportivo Nello Cutolo avvierà a stretto giro i primi colloqui con quei giocatori che hanno situazioni contrattuali, di mercato o tecniche più delicate e che meritano un confronto. In questa lista rientra, sicuramente, Emiliano Pattarello. Il numero 10 a breve partirà per le vacanze, ma un incontro con i suoi agenti potrebbe essere in programma già entro la fine di maggio. Intorno al futuro del suo bomber ruota buona parte delle strategie di mercato ed è per questo che da parte della società c’è l’interesse a non trascinare una situazione di incertezza troppo a lungo. In agenda c’è pure l’appuntamento per il prolungamento di contratto di Camillo Tavernelli anche se dall’entourage dal giocatore fanno sapere come, nonostante una volontà comune di proseguire insieme, non ci sia fretta.

Cutolo si vedrà, probabilmente, anche con Jacopo Dezi, il cui legame con il cavallino scade il 30 giugno. E’ un pupillo di Bucchi ed è facile immaginare che il tecnico ne abbia chiesto la conferma. Vedremo se le parti troveranno un accordo per andare avanti.Tra i giocatori di maggior peso in rosa con un futuro in bilico ci sono anche Alessandro Capello e Andrea Settembrini. ll ds avrà un confronto con entrambi per capire se e come proseguire. L’ex Carrarese ha dimostrato di far fatica ad integrarsi nel modulo di Bucchi, il capitano invece dopo una stagione vissuta spesso ai margini è ad un bivio.

Sul fronte societario, le prossime saranno settimane intense per preparare tutta la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato da presentare entro il 6 giugno. La modifica più rilevante riguarda l’importo della fideiussione, che subisce un drastico aumento: si passa dagli attuali 350.000 euro a ben 700.000 euro.Confermato anche il requisito dell’indice di liquidità, che dovrà attestarsi su un valore minimo di 0,8. Tra gli altri obblighi, le società dovranno dimostrare di aver corrisposto regolarmente gli stipendi di aprile a tesserati e dipendenti.Il 9 giugno la Covisoc farà le sue verifiche. Entro metà giugno saranno rese note le squadre ammesse e quelle respinte dal prossimo campionato di C.

A.L.