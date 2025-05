Arezzo supera il primo turno: sfida contro Vis Pesaro al Comunale

Vittoria e passaggio del turno: en plein per l’Arezzo, che supera indenne le insidie del primo turno e può ora tornare al Comunale, tra 72 ore, per il secondo turno, ancora al Comunale, contro la Vis Pesaro. Il tecnico Bucchi può sospirare di sollievo: "Abbiamo pagato un pizzico di emozione in avvio, ma credo sia normale: era come un esame di fine anno. Il Gubbio non aveva nulla da perdere, noi sì. Il gol loro ci ha spaventato ma forse ci ha rimesso in partita. Siamo stati umili, in certi frangenti abbiamo lasciato loro il pallino del gioco volutamente, poi dopo il pareggio la gara si è incanalata in modo netto dalla nostra parte. Abbiamo dimostrato ancora una volta di saper reagire agli eventi negativi". Ora sulla strada dell’Arezzo c’è la Vis Pesaro, ma il ghiaccio è stato rotto: "Sarà un’altra squadra che non ha nulla da perdere, ma ci faremo aiutare anche dal nostro meraviglioso pubblico. Abbiamo ricreato entusiasmo e speriamo che mercoledì ci sia ancora più gente". Decisivi ieri sera sono stati i gol di Ravasio, che hanno interrotto un’astinenza che durava da due mesi. L’attaccante commenta così la sua serata: "Sono contento di essere tornato al gol, ma la cosa più importante è la vittoria. All’inizio siamo andati sotto ma siamo stati bravi a rimontare, confermando la capacità di venir fuori alla distanza".

L.A.