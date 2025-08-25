Arezzo: Tito a un passo dall’accordo. Coccia verso l’addio, niente Gori

di Andrea LorentiniAREZZOAd una settimana dalla fine del mercato l’Arezzo è pronto a piazzare un altro colpo. Oggi, al massimo domani, Fabio Tito sarà un nuovo giocatore amaranto. E’ in dirittura d’arrivo la trattativa per portare alla corte di Bucchi il terzino sinistro, classe ‘93, attualmente in forza alla Ternana. Salvo impresti dell’ultimo momento il giocatore dovrebbe essere a disposizione di Bucchi già per la trasferta di Pontedera. Un’operazione che ha subito un’accelerazione nel fine settimana.

Il 32enne laterale mancino era finito nel mirino di Cutolo già ad inizio mercato, ma poi l’affare era finito in stand by in attesa di capire quale sarebbe stato il futuro di Coccia. L’arrivo di Tito alza ulteriormente il livello di esperienza del reparto arretrato. Reduce da un’ottima stagione a Terni condita da 4 assist messi a referto, per lui adesso è pronto un biennale con il cavallino.

L’acquisto del terzino campano certifica, di fatto, la cessione di Lorenzo Coccia che nonostante sia vincolato all’Arezzo fino al 2027 verrà ceduto ad un club che possa garantirgli un impiego più continuo. Bucchi sia nel finale dello scorso anno che nelle prime due gare ufficiali di questa nuova stagione gli ha sempre preferito Righetti e per l’ex Carrarese e Modena lo spazio si è sempre più ridotto. Per un terzino che arriva, uno che esce. Un gioco di incastri che da qui al 1° settembre, giorno di chiusura della sessione estiva del mercato, caratterizzerà ulteriori movimenti in entrata. La lista dei 23, come noto, è completa da tempo e per ogni nuovo innesto serve obbligatoriamente una cessione o comunque un’operazione che liberi uno slot. Nel frattempo Cutolo stoppa i rumors su un ritorno di fiamma per Gabriele Gori.

"Non c’è nessuna trattativa in piedi" ha spiegato in maniera categorica il ds amaranto. Se sia la realtà dei fatti o un po’ di pretattica lo scopriremo nei prossimi giorni. Fatto sta che il centravanti, classe ‘99, dell’Avellino preferirebbe attende fino all’ultimo una chiamata dalla serie B. Inoltre, sempre per il discorso della lista di cui sopra, servirebbe liberare un posto. E l’indiziato principale sarebbe Ravasio che, però, ha un contratto fino al 2027. A soli sette giorni dalla chiusura della campagna trasferimenti, si tratterebbe di un’operazione molto complicata. Cutolo frena anche su possibili nuovi interventi a centrocampo dove i tempi di recupero di Dezi sono incerti.

"Non credo di intervenire in mezzo al campo" spiega il ds. Intanto ieri sera, al Prato si è svolta la presentazione ufficiale della prima squadra, delle formazioni del settore giovanile e delle nuove maglie, quest’ultime già svelate nelle scorse settimane in anteprima sui canali social.