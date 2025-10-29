L’Arezzo vince e convince: 2-0 contro Torres, ora gli ottavi di finale

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Vince e convince l’Arezzo di coppa, che supera 2-0 la Torres al Comunale e accede agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Latina-Perugia il 26 novembre, ancora al Comunale. Un gol per tempo, firmati da Dell’Aquila e Ravasio, suggellano un passaggio del turno ampiamente meritato. Come da previsioni, Bucchi aveva operato un ampio turnover in tutti i ruoli, con Trombini, Arena, Meli e Dell’Aquila dal primo minuto. La sfida inizia su ritmi sonnacchiosi, con l’Arezzo a controllare le operazioni. Tra i più vivaci c’è subito Varela con le sue accelerazioni. La prima chance è però della Torres all’11°: Lunghi si fa tutto il campo palla al piede ma incrocia troppo il destro una volta in area. Poco dopo sfiora il vantaggio anche l’Arezzo, che costruisce una bella azione rifinita dal cross in area di Tito non sfruttato da Dell’Aquila appostato sul secondo palo. Lo stesso giocatore del Torino si rende pericoloso anche poco dopo: prima strozza troppo il tiro da fuori, poi, al 19’, si accentra e col sinistro impegna Zaccagno in corner. Le maglie, comunque, si sono già allargate e al 25’, infatti, arriva il vantaggio del Cavallino: è proprio Dell’Aquila a trovare il suo primo gol stagionale con un colpo di testa angolato dopo la respinta di Zaccagno su tiro di Ravasio. L’Arezzo non si accontenta e continua a giocare con disinvoltura: un pregevole uno-due tra Varela e Tito porta l’ex della gara al tiro, che però sorvola la traversa. Nel finale di frazione il più intraprendente è invece Meli, che ci prova ben quattro volte senza però centrare la porta. Dagli spogliatoi, tuttavia, l’ex Juve Stabia non rientra a causa di un colpo alla testa rimediato a fine primo tempo: al suo posto il giovane Ferrara, al debutto coi grandi. Il canovaccio resta lo stesso, con l’Arezzo a gestire le operazioni e a sfiorare il raddoppio dopo neanche cinque minuti: serve un doppio miracolo di Zaccagno su Mawuli e Arena. All’ora di gioco Bucchi opta per altri due cambi in vista della sfida di sabato: fuori Mawuli e Iaccarino, dentro Chierico e Guccione. La partita cala di tono, con l’Arezzo in gestione e una Torres spuntata che non riesce a creare pericoli. Al 76’, allora, arriva anche il raddoppio: bella azione innescata e poi finalizzata da Ravasio, che arriva puntuale in area per raccogliere il bel cross dalla destra di De Col, subentrato a Perrotta infortunato. La gara di fatto finisce qui: poco dopo Bucchi regala gli applausi del Comunale proprio a Ravasio, facendo entrare Concetti, anche lui all’esordio. Una vittoria netta e meritata che rappresenta il miglior viatico verso la delicata sfida di campionato con il Campobasso.