Arezzo tra recuperi e nuove incognite. Mawuli c’è, attacco da inventare

di Luca Amorosi

Archiviata la vittoria di Rimini, l’ ha già iniziato a preparare l’appuntamento di venerdì al Comunale contro il Gubbio. I giorni che separano gli amaranto dalla nona giornata di campionato saranno più delicati del solito. Per la prima volta, infatti, la squadra di Bucchi si è ritrovata, già contro i romagnoli, con una serie di defezioni che hanno costretto il tecnico a cambiare qualcosa nell’undici titolare e che ha tolto alternative in determinati ruoli. Basti pensare che Perrotta ha esordito da titolare nei professionisti in un ruolo non suo, quello di terzino destro, viste le assenze in contemporanea di Renzi e De Col. Anche Varela, quando è entrato, lo ha fatto nell’inedita (almeno ad ) posizione di punta centrale al posto di Cianci, vista l’indisponibilità di Ravasio, bloccato dalla schiena. Quella si è poi rivelata la mossa vincente della gara e non sapremo mai fino a che punto sia stata dettata dalle contingenze e quanto da un’intuizione del tecnico romano. Poco importa, comunque: il preambolo è più che altro per sottolineare che per la prima volta l’ ha dovuto fare i conti con qualche assenza di troppo, sopperita dalla qualità e dalla profondità dell’organico.

Il rischio, però, è che anche venerdì sera, contro gli umbri, ci sia da fare di necessità virtù, dentro un campionato che per ora non ammette il minimo passo falso. Tra gli assenti di venerdì scorso, quello che tornerà con più probabilità tra i convocati è De Col, che ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo. Segnali incoraggianti anche da Renzi, che ha ripreso l’attività sul campo. Se non ci saranno intoppi, insomma, per la corsia destra Bucchi potrà ritrovare entrambi gli interpreti naturali. Più prudenza per quanto riguarda Ravasio: si evidenzia un miglioramento della lombosciatalgia che lo ha bloccato, ma la punta prosegue ancora un lavoro differenziato. La sensazione è che verrà impiegato solo in caso di estrema necessità, altrimenti riposerà ancora per velocizzare un ritorno a pieno regime. Quello che resta più in dubbio, comunque, è Arena: la sua convocazione o meno dipenderà in gran parte dal controllo ecografico a cui si sottoporrà dopodomani. Ancora sicuramente ai box, infine, Dezi, in attesa di capire se si dovrà operare o se proseguirà le terapie conservative. La notizia più positiva, comunque, è quella relativa a Mawuli, che era uscito a dieci minuti dalla fine della partita contro il Rimini per un dolore al flessore dopo aver sventato una pericolosa occasione da gol per i padroni di casa. Il ghanese pare completamente recuperato e potrà essere della partita contro il Gubbio. Quella negativa, di contro, è la sicura assenza di Pattarello a seguito dell’espulsione rimediata a fine gara. Per la prima volta Bucchi dovrà fare a meno del suo numero dieci e bisognerà capire quanto peserà questa defezione. C’è grande attesa per il bollettino del giudice sportivo che dovrebbe uscire oggi, peraltro, perché Pattarello rischia di saltare più di una giornata. E fra due turni c’è il Ravenna...