Arezzo, tre passi indietro. Indiani tiene fuori i big. E si fa male Trombini

di Andrea Lorentini

Resta tabù lo stadio "Del Conero" per l’Arezzo che rimedia tre sberle dall’, al termine di una prestazione insufficiente e abulica. Un punteggio pesante che è un aggravante considerando che i marchigiani erano in crisi di gioco e risultati. Per il Cavallino decisamente un passo indietro rispetto a quanto di buon fatto vedere contro la Spal. Gli amaranto possono recriminare per un gol annullato a Kozak per dubbio fuorigioco, ma non può diventare un alibi avendo costruito pochissimo, mentre la difesa continua a subire gol mostrando una fragilità disarmante. Non ha pagato, come contro l’Olbia, il turnover di Indiani che rinuncia contemporaneamente a Settembrini, Pattarello e soprattutto Gucci. Il tecnico, infatti, ne cambia quattro rispetto a lunedì scorso. Dentro Montini, Damiani, Gaddini e Kozak. Anche se variano i singoli, l’interpretazione è la stessa dell’ultima partita: 4-3-3 camaleontico con Guccione che si accentra dietro la punta e Damiani che fa l’elastico nel doppio ruolo da interno di centrocampo ed esterno d’attacco.

Sull’altra sponda Colavitto, all’esordio sulla panchina dorica, schiera i suoi con un modulo speculare agli amaranto con la conseguenza che le due squadre fanno molta densità in mezzo al campo senza trovare sbocchi. L’ muove meglio la palla, ma è un possesso sterile, l’Arezzo è poco reattivo nelle ripartenze e crea quasi niente davanti. La gara stenta, così, a decollare fino al minuto 26 quando i marchigiani passano: Nador salta più in alto di Mawuli, sponda per Energe che anticipa Trombini e la mette dentro da due passi. Per l’Arezzo, oltre al danno la beffa perché in occasione del gol subito il portiere amaranto si fa male e deve lasciare il campo in barella per un problema alla spalla. Al suo posto entra Borra. Gli amaranto rispondono poco dopo con Kozak la cui deviazione esce di un soffio. Nell’intervallo Indiani toglie Mawuli e Guccione ed inserisce Castiglia e Pattarello.

Il doppio cambio serve a dare più energia all’Arezzo che in avvio di ripresa sfiora la rete su punizione di Gaddini deviata dalla barriera e poi si vede annullare a Kozak il pari per dubbio fuorigioco. E’ un fuoco di paglia perché al 60’ l’ raddoppia con Spagnoli che conclude una veloce ripartenza e infila Borra con il piattone. Entra anche Gucci per uno spento Kozak, ma ormai è troppo tardi. Nel finale (82’) l’ cala anche il tris con Paolucci. E’ il sipario su una partita che riporta nubi scure sul cielo amaranto.