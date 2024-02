Arezzo, tridente da quarto posto. Ma mancano i gol delle mezzali

di Andrea Lorentini

AREZZO

Paolo Indiani ha fatto capire che nella sua testa c’è la voglia di non accontentarsi, da qui al 28 aprile, solo della salvezza. Paolo Giovannini gli ha fatto eco e chiesto alla squadra di chiudere il discorso relativo alla permanenza in categoria entro marzo per provare a puntare ad un piazzamento playoff. Allenatore e direttore generale sono concordi nel cercare di terminare il campionato nella parte sinistra della classifica e disputare almeno i turni preliminari degli spareggi per la B. Per farlo, però, l’Arezzo dovrà migliorare su un paio di situazioni nelle quali in questa stagione ha dimostrato, almeno fino adesso, di essere deficitario. La prima riguarda il dato relativo ai gol dei centrocampisti. A parte Mawuli, (due volte a segno) nessuno degli altri giocatori della mediana è andato in rete in campionato. I vari Settembrini. Bianchi, Damiani, Foglia, Castiglia sono fermi al palo. Lo stesso Catanese, sei reti fino a gennaio a Pontedera, da quando veste l’amaranto non ha ancora trovato la via della porta.

La media migliora leggermente se allarghiamo il dato alla Coppa Italia dove sono andati a segno sia Castiglia che Foglia. Una statistica, a ben guardare, che stona con la filosofia di calcio di Indiani che porta molti giocatori in fase offensiva. Tirando le somme e come si evince dal grafico che pubblichiamo, fino ad ora sono stati i gol di Gucci (a quota 10) accompagnati da quelli di Guccione e Pattarello (sei a testa) a supportare il peso offensivo. Dei 33 gol totali realizzati dagli amaranto ben 22 portano la firma dei tre tenori per quello che è per rendimento in zona gol è il quarto miglior tridente del girone. Menzione a parte per Pattarello, miglior assist man della squadra con ben 6 passaggi vincenti per i compagni. Più marginale il contributo degli altri giocatori d’attacco: Gaddini 2 gol e tre assist, Iori (fino a quando è rimasto) 2 reti e 4 assist.

E’ evidente che in certe partite una stoccata dai centrocampisti, magari con una conclusione da fuori, tornerebbe utile per risolvere quelle gare nelle quali gli attaccanti dimostrino di avere le polveri bagnate. Non è un caso che le cinque giornate senza vittoria sono capitate nel momento nel quale Gucci ha avuto un calo di forma e lo stesso Guccione ha perso smalto. In particolare, il numero 7 anche a Ferrara è stato autore di una prova incolore.

Oltre ai centrocampisti ancora a secco, c’è un altro dato che va migliorato per alzare l’asticella in questo finale di stagione. Sono soltanto tre le marcature di coloro che sono subentrati a gara in corso. In sostanza mancano i gol dalla panchina: chi è entrato, quasi mai, è riuscito ad incidere in termini realizzativi. Ciò non vuol dire che non sia riuscito a farlo in altra maniera, vedi ad esempio assist o rigori procurati ad esempio, ma i numeri, seppur freddi non mentono. Le prossime partite, a cominciare da quella di sabato contro l’Ancona, ci diranno se Settembrini e compagni potranno alzare l’asticella in questo finale di campionato per regalarsi una primavera ambiziosa. Una salvezza anticipata, magari già dentro l’uovo di Pasqua e quindi rispondere alle sollecitazioni di Indiani e Giovannini che non ha nascosto l’ambizione di puntare ad un posto sul trenino playoff.