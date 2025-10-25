Arezzo, un altro scontro diretto. Bucchi punta tutto sull’ex Cianci: "Ma occhio a questa Ternana»

di Andrea Lorentini

Senza tifosi al seguito, ma con la voglia di dettare ancora la legge della capolista, rafforzare il primato solitario e confermarsi dopo l’exploit di Ravenna. A Terni, l’ insegue la sesta vittoria consecutiva in trasferta per tenere a distanza i romagnoli e l’Ascoli e per sfatare un altro tabù di questa stagione, fin qui esaltante: al "Liberati" un solo successo nei venti precedenti giocati in terra umbra per gli amaranto con il segno 2 che manca addirittura da quasi 60 anni. Bucchi, uno dei tanti ex della sfida, deve rinunciare ancora a Renzi e Dezi, mentre Mawuli è salito sul pullman per Terni anche se non è al meglio e si accomoderà in panchina. Al posto del ghanese occasione dal primo minuto per Iaccarino al quale il tecnico riserva una carezza. "Può arrivare in categorie superiori, me lo porterei in ogni squadra". Nemmeno Righetti sta benissimo complice una contrattura, pronto Tito sulla corsia mancina difensiva. Per il terzino nuova chance proprio contro il suo passato più recente.

A proposito di ex, al centro del tridente dovrebbe toccare ancora a Cianci che insegue il suo primo gol su azione. "Affronteremo una squadra con valori importanti. La Ternana ha un organico di alta classifica e un tecnico di spessore – sottolinea Bucchi – Con Fabio Liverani siamo stati compagni a Perugia e già allora era un allenatore in campo". I rossoverdi dopo un’estate turbolenta e un avvio stentato adesso hanno trovato continuità e risultati. Dal canto suo il Cavallino potrà far valere la forza dei suoi numeri. "La vittoria di domenica scorsa è stata importante perchè era una scontro diretto, ma dobbiamo circoscriverla – precisa Bucchi – Nonostante la prestazione abbiamo ancora margini di miglioramento nell’evitare, ad esempio, pericoli su palle perse banalmente".

Da Terni a Terni. Proprio al "Liberati" nel febbraio scorso debuttò sulla panchina amaranto. Allora erano le Fere in corsa per la serie B, oggi i ruoli si sono invertiti con il cavallino a fare da lepre. "In questi otto mesi abbiamo compiuto un percorso significativo per arrivare a quello che siamo attualmente con la nostra identità e consapevolezza – spiega l’allenatore che poi rimarca l’assenza dei tifosi – Per noi sarà uno svantaggio perchè con la nostra gente al seguito è come giocare sempre in casa".