Arezzo valuta ritiro pre-campionato fuori sede per la nuova stagione

Dopo che negli ultimi tre anni il ritiro pre-campionato è sempre stato effettuato, in sede, tra lo stadio Comunale e il "Giusy Conti" di Rigutino, l’Arezzo potrebbe scegliere migrare fuori per preparare la nuova stagione. La conferma più o meno indiretta è arrivata da Cristian Bucchi e confermata dal ds Cutolo: "Stiamo valutando qualche località alternativa". In attesa di un’ufficialità, ci sono soltanto indiscrezioni. Si parla di un posto in altura: da capire se in provincia o addirittura fuori regione. Il periodo dovrebbe essere di due settimane a partire da metà luglio. L’ultima volta che la squadra amaranto ha svolto la preparazione fuori sede è stata nella stagione 2021-2022, la prima dopo la retrocessione in D.

Il gruppo, allora allenato da Mariotti, effettuò il ritiro a Pieve Santo Stefano, località della Valtiberina che nel recente passato ha ospitato più volte l’Arezzo, sopratutto nell’era Mancini. In precedenza, con la presidenze di Ferretti e La Cava il ritiro fu fatto a Chianciano e Bagno di Romagna.

A.L.